Гвардиола рассказал, как отреагировал на победный гол "Ливерпуля"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, как отреагировал на победный гол "Ливерпуля" в домашнем матче против "Тоттенхэма" в воскресенье.
Напомним, автогол Тоби Алдервейрелда на последней минуте позволил "красным" вырвать три очка и вернуться на вершину Премьер-Лиги, пускай "Сити" по-прежнему имеет матч в запасе.
В преддверии этого самого отложенного матча — против "Кардиффа" на "Этихад" — Гвардиола не побоялся признать, что совместный ляп Алдервейрелда и голкипера "шпор" Уго Льориса расстроил его.
"Когда ты видишь, как они забивают, ты восклицаешь: "Эх, дерьмо!" Однако никто не говорил, что это будет легко. Никто".
"Мы заранее знали это, я заранее знал это. Мы сражаемся против невероятной команды. Это лучшее испытание для нас. Каждый находится в восторге от того, что нам придется пережить в следующие недели".
"Так сложно понять все расклады, но в то же время мы должны сказать: "Вау, у нас есть удивительная возможность, поэтому давайте обыграем "Кардифф", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
Также Гвардиола подтвердил, что побережет нападающего Серхио Агуэро в матче против "Кардиффа". Аргентинец пока не вернулся к тренировкам после вынужденной замены против "Фулхэма" в субботу.
02.04.2019 19:00
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Интересно! А если бы он тренировал другой клуб, не такой богатый как МС? Смог бы стать чемпионом? Хуй! За него и держался бы как Бенитес...
Конечно Бавария - изи
Барса- вообще Изи
Мс - денег не мерено... Арабам клуб игрушка!
А так-то о чем речь!? Два состава полных
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Гнида,молится что бы ливер проиграл,как и все гниды
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"Мы заранее знали это, я заранее знал это. Мы сражаемся против невероятной команды. Это лучшее испытание для нас. Каждый находится в восторге от того, что нам придется пережить в следующие недели".
Все верно, прлшлый сезон был совсем изи для КОРОЛЕЙ, в этом лузерка создаёт конкуренцию и это здорово, в такой борьбе чемпионство будет еще более слаще нежели в прошлом сезоне!
КОРОЛИ!!!
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Ну и фото...
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