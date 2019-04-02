Гвардиола рассказал, как отреагировал на победный гол "Ливерпуля"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, как отреагировал на победный гол "Ливерпуля" в домашнем матче против "Тоттенхэма" в воскресенье.

Напомним, автогол Тоби Алдервейрелда на последней минуте позволил "красным" вырвать три очка и вернуться на вершину Премьер-Лиги, пускай "Сити" по-прежнему имеет матч в запасе.

В преддверии этого самого отложенного матча — против "Кардиффа" на "Этихад" — Гвардиола не побоялся признать, что совместный ляп Алдервейрелда и голкипера "шпор" Уго Льориса расстроил его.

"Когда ты видишь, как они забивают, ты восклицаешь: "Эх, дерьмо!" Однако никто не говорил, что это будет легко. Никто".

"Мы заранее знали это, я заранее знал это. Мы сражаемся против невероятной команды. Это лучшее испытание для нас. Каждый находится в восторге от того, что нам придется пережить в следующие недели".

"Так сложно понять все расклады, но в то же время мы должны сказать: "Вау, у нас есть удивительная возможность, поэтому давайте обыграем "Кардифф", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.

Также Гвардиола подтвердил, что побережет нападающего Серхио Агуэро в матче против "Кардиффа". Аргентинец пока не вернулся к тренировкам после вынужденной замены против "Фулхэма" в субботу.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2019 19:00

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  1. machete147703 02.04.2019 19:31 # machete147703
    Интересно! А если бы он тренировал другой клуб, не такой богатый как МС? Смог бы стать чемпионом? Хуй! За него и держался бы как Бенитес...
    Конечно Бавария - изи
    Барса- вообще Изи
    Мс - денег не мерено... Арабам клуб игрушка!
    А так-то о чем речь!? Два состава полных

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  2. seregaball 02.04.2019 19:22 # seregaball
    Гнида,молится что бы ливер проиграл,как и все гниды

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  3. mancityman 02.04.2019 19:16 # mancityman
    "Мы заранее знали это, я заранее знал это. Мы сражаемся против невероятной команды. Это лучшее испытание для нас. Каждый находится в восторге от того, что нам придется пережить в следующие недели".


    Все верно, прлшлый сезон был совсем изи для КОРОЛЕЙ, в этом лузерка создаёт конкуренцию и это здорово, в такой борьбе чемпионство будет еще более слаще нежели в прошлом сезоне!

    КОРОЛИ!!!

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  4. suddenly 02.04.2019 19:04 # suddenly
    Ну и фото...

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