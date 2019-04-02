Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, как отреагировал на победный гол "Ливерпуля" в домашнем матче против "Тоттенхэма" в воскресенье.

Напомним, автогол Тоби Алдервейрелда на последней минуте позволил "красным" вырвать три очка и вернуться на вершину Премьер-Лиги, пускай "Сити" по-прежнему имеет матч в запасе.



В преддверии этого самого отложенного матча — против "Кардиффа" на "Этихад" — Гвардиола не побоялся признать, что совместный ляп Алдервейрелда и голкипера "шпор" Уго Льориса расстроил его.



"Когда ты видишь, как они забивают, ты восклицаешь: "Эх, дерьмо!" Однако никто не говорил, что это будет легко. Никто".



"Мы заранее знали это, я заранее знал это. Мы сражаемся против невероятной команды. Это лучшее испытание для нас. Каждый находится в восторге от того, что нам придется пережить в следующие недели".



"Так сложно понять все расклады, но в то же время мы должны сказать: "Вау, у нас есть удивительная возможность, поэтому давайте обыграем "Кардифф", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.



Также Гвардиола подтвердил, что побережет нападающего Серхио Агуэро в матче против "Кардиффа". Аргентинец пока не вернулся к тренировкам после вынужденной замены против "Фулхэма" в субботу.