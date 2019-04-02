Моуриньо: "Его Превосходительство не хотело ехать с командой на автобусе"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо раскритиковал Поля Погба, вспомнив один из инцидентов, в результате которых его отношения с полузащитником оказались разрушены.

Явный разлад в отношениях с Погба, самым дорогим игроком команды, стал одной из причин, почему в декабре Моуриньо был уволен со своего поста.



Моуриньо регулярно подвергался критике, что никак не может найти правильного применения Погба, однако Жозе уверяет, что в этом есть и вина Поля, который, например, после матча с "Бернли" в начале сентября отказался ехать в автобусе с командой и пересел на личный Rolls Royce Wraith за 250 тысяч фунтов.



"Нам предстояло сыграть с командой в 30 километрах от Манчестера, и один игрок попросил меня, может ли он вернуться в Манчестер после матча не с командой, а своим ходом".



"Я ответил ему: "Если бы мы отправлялись в Лондон, и ты хотел остаться там, это одно. Но здесь мы играем близко, и это лишено смысла".



"Парень был расстроен. Но мы выиграли тот матч, и после он спросил меня снова. Поскольку я был рад, то слегка уступил: "По крайней мере, ты должен отъехать с командой на автобусе — попроси своего шофера забрать тебя в 10 минутах от стадиона, а дальше езжай, как захочешь".



"Этот парень все равно не был рад в раздевалке. Я пошел на пресс-конференцию, а когда отправился к нашему автобусу, то увидел запаркованный поблизости Rolls-Royce с шофером".



"В конце концов, это была новая машина, и его Превосходительство хотело покинуть стадион на Rolls-Royce".



"Что можно было сделать с этим? Сказать ему, чтобы он не садился в своей автомобиль? Разрешить ездить, когда я счастлив? Или для него можно было решить эту проблемы другим образом, отправив меня отдыхать", — цитирует Моуриньо Daily Mail.