Зидан исключает переход Варана в "Юнайтед"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поспешил развеять мечты "Манчестер Юнайтед" о защитнике Рафаэле Варане.

Достоверно известно, что клуб с "Олд Траффорд" имеет давний интерес к Варану, однако до сих пор Рафаэль никогда не был доступен для трансфера.



Недавно появилось ощущение, что грядущим летом Варан все-таки может покинуть Мадрид. Об этом без устали спекулирует испанская пресса, и эту же информацию подтвердил известный агент Бруно Сатин, ссылаясь на брата Рафаэля.



Зидан не оставил без внимания эти слухи и заверил, что будущее 25-летнего француза, которого сватают в "Юнайтед" и "Ювентус", связано с "Реалом".



"Я не могу представить наше будущее без Варана и не хочу представлять. Он молодой игрок, он находится здесь уже восемь лет, и он очень хорош. Я не собираюсь обсуждать то, что говорят снаружи".



"Важно лишь то, что игрок говорит лично мне, а пока что он в лучшем клубе мира, он выиграл кучу вещей, и я думаю, это хорошее место для него", — цитирует Зидана Sky Sports.