"Тоттенхэм" не собирается покупать нового голкипера, несмотря на форму Льориса
"Тоттенхэм" не планирует покупать нового голкипера, который смог бы составить конкуренцию Уго Льорису за роль первого номера команды.
По ходу этого сезона Льорис отметился уже несколькими грубейшими ошибками, последняя из которых случилась в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" — выпустив мяч из рук после довольно простого удара Мохамеда Салаха головой, Уго стал полноправным соавтором автогола Тоби Алдервейрелда.
Помимо игровых проблем, на старте этого сезона чемпион Мира в составе сборной Франции пережил крайне неприятную историю, когда он попался пьяным за рулем и в итоге лишился водительских прав на 20 месяцев.
Однако Daily Mail стало известно, что проблемы 32-летнего француза не заставят главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино выйти на трансферный рынок ради покупки нового первого номера.
Почеттино считает, что грядущим летом "Тоттенхэму" будет важнее укрепить другие позиции. Вдобавок Маурисио очень высоко ценит Пауло Гассанигу, который в этом сезон является дублером Льориса.
02.04.2019 15:00
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Последние комментарии:
Льорис конечно парадоксальный голкипер))) Порой он вытаскивает не возможные мячи, а в остальном, косячит как тормоз.. с самого прихода. Эпоха Кабуля, Фацио и тд.
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Миньет или Кариес не подойдут...не?
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Пора делать ставку на Газанигу. Лльорис косячит и косячит... сколько очков потеряли
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