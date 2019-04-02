Лукаку: "Сборной Англии следовало уйти с поля"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку считает, что игрокам сборной Англии следовало уйти с поля во время матча против Черногории из-за расистских оскорблений с трибун.

Напомним, недавняя победа 1:5 подопечных Гарета Саутгейта в отборе к Евро-2020 была омрачена вопиющим поведением болельщиков на стадионе в Подгорице. Расистским оскорблениям тогда подверглись темнокожие игроки англичан вроде Данни Роуза, Рахима Стерлинга и Каллума Хадсон-Одои.



УЕФА уже предъявил обвинения сборной Черногории, а капитан англичан Харри Кейн заявил, что в следующий раз готов увести свою команду с поля. По мнению Лукаку, это стало бы правильной реакцией на расизм.



"Лично я думаю, сборной Англии следовало уйти с поля. Уйти, чтобы это стало посланием. Некоторых игроков подобные оскорбления с трибун лишь дополнительно мотивируют, но у других это может вызвать чрезмерную реакцию — ты можешь совершить неосторожный фол и оставить свою команду в меньшинстве".



"Мы, игроки, должны открыто говорить об этом, чтобы наделенные властью люди что-нибудь предприняли. Нельзя игнорировать и замалчивать эту тему, потому что футбол — мультикультурная игра".



"Мы играем ради множества людей, поэтому давайте не забывать о проблеме расизма. Надеюсь, мы сможем ее решить, но это требует времени", — сообщил Лукаку Sky Sports.