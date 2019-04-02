Лукаку: "Сборной Англии следовало уйти с поля"

Ромелу Лукаку Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку считает, что игрокам сборной Англии следовало уйти с поля во время матча против Черногории из-за расистских оскорблений с трибун.

Напомним, недавняя победа 1:5 подопечных Гарета Саутгейта в отборе к Евро-2020 была омрачена вопиющим поведением болельщиков на стадионе в Подгорице. Расистским оскорблениям тогда подверглись темнокожие игроки англичан вроде Данни Роуза, Рахима Стерлинга и Каллума Хадсон-Одои.

УЕФА уже предъявил обвинения сборной Черногории, а капитан англичан Харри Кейн заявил, что в следующий раз готов увести свою команду с поля. По мнению Лукаку, это стало бы правильной реакцией на расизм.

"Лично я думаю, сборной Англии следовало уйти с поля. Уйти, чтобы это стало посланием. Некоторых игроков подобные оскорбления с трибун лишь дополнительно мотивируют, но у других это может вызвать чрезмерную реакцию — ты можешь совершить неосторожный фол и оставить свою команду в меньшинстве".

"Мы, игроки, должны открыто говорить об этом, чтобы наделенные властью люди что-нибудь предприняли. Нельзя игнорировать и замалчивать эту тему, потому что футбол — мультикультурная игра".

"Мы играем ради множества людей, поэтому давайте не забывать о проблеме расизма. Надеюсь, мы сможем ее решить, но это требует времени", — сообщил Лукаку Sky Sports.


Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, расизм, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2019 14:00

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  1. john-jones 02.04.2019 14:38 # john-jones
    Коренные потомственные англичане.

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  2. mancunia-planet 02.04.2019 14:20 # mancunia-planet
    В берушах по полю бегайте

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  3. suddenly 02.04.2019 14:19 # suddenly
    Ушли с поля - получили ТП. Что дальше?

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  4. kanatik 02.04.2019 14:08 # kanatik
    А я думаю, надо было доказать, что негры не хуже белых!

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  5. xxxp 02.04.2019 14:04 # xxxp
    Зачем уходить.... они их и так опустили... 1:5 .... получить от "обезьян" не плохо......... =)))

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  6. januzaj00 02.04.2019 14:04 # januzaj00
    Норм страта

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