Лукаку: "Сборной Англии следовало уйти с поля"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку считает, что игрокам сборной Англии следовало уйти с поля во время матча против Черногории из-за расистских оскорблений с трибун.
Напомним, недавняя победа 1:5 подопечных Гарета Саутгейта в отборе к Евро-2020 была омрачена вопиющим поведением болельщиков на стадионе в Подгорице. Расистским оскорблениям тогда подверглись темнокожие игроки англичан вроде Данни Роуза, Рахима Стерлинга и Каллума Хадсон-Одои.
УЕФА уже предъявил обвинения сборной Черногории, а капитан англичан Харри Кейн заявил, что в следующий раз готов увести свою команду с поля. По мнению Лукаку, это стало бы правильной реакцией на расизм.
"Лично я думаю, сборной Англии следовало уйти с поля. Уйти, чтобы это стало посланием. Некоторых игроков подобные оскорбления с трибун лишь дополнительно мотивируют, но у других это может вызвать чрезмерную реакцию — ты можешь совершить неосторожный фол и оставить свою команду в меньшинстве".
"Мы, игроки, должны открыто говорить об этом, чтобы наделенные властью люди что-нибудь предприняли. Нельзя игнорировать и замалчивать эту тему, потому что футбол — мультикультурная игра".
"Мы играем ради множества людей, поэтому давайте не забывать о проблеме расизма. Надеюсь, мы сможем ее решить, но это требует времени", — сообщил Лукаку Sky Sports.
02.04.2019 14:00
Просмотров: 707
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Коренные потомственные англичане.
(ответить)
В берушах по полю бегайте
(ответить)
Ушли с поля - получили ТП. Что дальше?
(ответить)
А я думаю, надо было доказать, что негры не хуже белых!
(ответить)
Зачем уходить.... они их и так опустили... 1:5 .... получить от "обезьян" не плохо......... =)))
(ответить)
Норм страта
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий