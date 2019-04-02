Каррагер по-прежнему уверен, что "Арсенала" не будет в топ-4

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер по-прежнему считает, что "Арсенал" не попадет в топ-4 по итогам этого сезона Премьер-Лиги.

Накануне вечером подопечные Унаи Эмери одержали свою 10-ю подряд домашнюю победу в рамках Премьер-Лиги, уверенно переиграв "Ньюкасл" со счетом 2:0.



Благодаря этой победе "Арсенал" обошел "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", вскарабкавшись на третье место. Кроме того, "канониры" — единственная команда из топ-6, которой в остатке сезона не придется играть против других участников еврокубков от Англии.



Вместе с тем Каррагер считает, что "Арсенал" подведет выездная форма, ведь пять из семи оставшихся матчей лондонцы проведут за пределами "Эмирейтс". В этом сезоне "канониры" пропустили 27 голов в гостях и набрали только 19 очков против 44 дома.



"Если бы мне требовалось дать прогноз прямо сейчас, то я бы все равно сказал, что в топ-4 будут "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".



"Меня по-прежнему тревожит игра "Арсенала" на выезде. Несмотря на то, что им не придется играть против других представителей топ-6, их соперники очень сильны и обладают действительно классными игрокам".



"Выезды к "Эвертону", "Уотфорду", "Вулверхэмптону", "Бернли" ближе к финишу сезона, а также к "Лестеру" не бывают простыми".



"Да, ты не играешь против "Юнайтед", "Сити" и "Ливерпуля", но даже ничья в таких матчах может стать для них хорошим результатом".



"На выездах они пропускают почти по два гола, а о "сухих" матчах нет и речи. 27 пропущенных голов — это ужасно много. Их контраст с домашней формой невероятен", — сообщил Каррагер в эфире.