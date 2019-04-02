Энди Коул: "Юнайтед" должен строиться вокруг Рэшфорда"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул считает, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер должен строить свою команду вокруг Маркуса Рэшфорда.

После прихода Сульшера на тренерский мостик "Юнайтед" 21-летний Рэшфорд превратился в основного центрального нападающего команды, а в субботу против "Бернли" своим 10-м голом в этом сезоне Премьер-Лиги помог Оле Гуннару отметить победой подписание постоянного контракта.



И хотя сам Маркус до сих по не заключил новую сделку, Коул считает, что Сульшер должен воспринимать такого игрока как краеугольный камень своей команды.



"Рэшфорд обладает талантами мирового уровня, но можно было сказать, что при предыдущем тренере его уверенность в себе становилась все ниже и ниже".



"Придя в клуб, Оле сказал ему: "Все мы знаем, насколько ты хорош, просто верь в себя". И он сделал это".



"Мы сразу увидели, на что способен Рэшфорд, когда он только оказался в первой команде. Затем его игра немного потускнела, но теперь он снова вернулся к тому, что делает лучше всего".



"Он еще ребенок, поэтому, конечно, вокруг него можно и нужно строить команду на будущее".



"Недавно он вышел к прессе и сказал, что готов заключить новый контракт. Он говорит всем, что хочет остаться не только на короткий срок, но и на длинный".



"Ты должен строить свою команду вокруг местных парней, и мне повезло, что в мое время в "Манчестер Юнайтед" было именно так. Рэшфорд будет одним из оплотов этого футбольного клуба", — сообщил Коул в эфире Sky Sports.