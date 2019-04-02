Садио Мане нацелен на шесть побед из шести

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане считает, что только шесть побед в шести заключительных матчах Премьер-Лиги позволят его команде надеяться на чемпионство.

Выцарапав победу против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье благодаря автоголу на последней минуте, "красные" смогли вернуться на вершину Премьер-Лиги.

Преимущество "Ливерпуля" составляет два очка, однако у "Манчестер Сити" есть матч в запасе. По мнению Мане, его команда обязана безошибочно пройти заключительную дистанцию и быть готовой на случай, если конкурент допустит осечку.

"Если честно, я думаю, нам нужно выиграть все свои оставшиеся матчи, пускай это и будет непросто".

"Мы все равно способны выиграть каждый из оставшихся матчей, потому что у нас хорошая команда, и мы играем очень хорошо".

"Конечно, нам нужно улучшить свою игру относительно матча с "Тоттенхэмом", но иногда бывает сложно играть после международного перерыва, потому что мы провели вместе только две тренировки".

"Мы вернулись после перерыва, и мы победили. Думаю, это очень важно. Впереди у нас еще три-четыре дня совместных тренировок, чтобы снова стать собой", — цитирует Мане Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Мане, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. leon-britton 02.04.2019 11:28 # leon-britton
    В итоге возьмет в рот от пенсов и лишится шансов на титул, скриньте.

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  2. chr1s8rown 02.04.2019 11:12 # chr1s8rown
    Ман шлити -кардифф 0-1
    Полюбому будут тащит кардифича за свои фейлы

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