Садио Мане нацелен на шесть побед из шести

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане считает, что только шесть побед в шести заключительных матчах Премьер-Лиги позволят его команде надеяться на чемпионство.

Выцарапав победу против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье благодаря автоголу на последней минуте, "красные" смогли вернуться на вершину Премьер-Лиги.



Преимущество "Ливерпуля" составляет два очка, однако у "Манчестер Сити" есть матч в запасе. По мнению Мане, его команда обязана безошибочно пройти заключительную дистанцию и быть готовой на случай, если конкурент допустит осечку.



"Если честно, я думаю, нам нужно выиграть все свои оставшиеся матчи, пускай это и будет непросто".



"Мы все равно способны выиграть каждый из оставшихся матчей, потому что у нас хорошая команда, и мы играем очень хорошо".



"Конечно, нам нужно улучшить свою игру относительно матча с "Тоттенхэмом", но иногда бывает сложно играть после международного перерыва, потому что мы провели вместе только две тренировки".



"Мы вернулись после перерыва, и мы победили. Думаю, это очень важно. Впереди у нас еще три-четыре дня совместных тренировок, чтобы снова стать собой", — цитирует Мане Daily Mirror.