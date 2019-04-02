"Сити" побережет Агуэро к "Тоттенхэму"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может получить передышку, чтобы лучше подготовиться к первому четвертьфинальному матчу Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" в следующий вторник.

В минувший уикенд против "Фулхэма" Агуэро забил свой 27-й гол в этом сезоне, однако уже в самом начале второго тайма Серхио почувствовал дискомфорт и попросил своего тренера Хосепа Гвардиолу о замене.



Во вторник 29-летний аргентинец пройдет дополнительные медицинские тесты, сообщает The Telegraph, однако "горожане" оптимистично оценивают шансы Агуэро сыграть на новом стадионе "шпор".



Правда, чтобы Серхио был готов к матчу Лиги Чемпионов, Гвардиоле, вероятно, потребуется поберечь своего бомбардира на этой неделе — против "Кардиффа" в среду в рамках Премьер-Лиги и в субботу против "Брайтона" в рамках 1/2 финала Кубка Англии.



Добавим, что после матча с "Брайтоном" на "Уэмбли" подопечные Гвардиолы не будут возвращаться в Манчестер, а останутся в Лондоне и в понедельник и вторник смогут тренироваться на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".