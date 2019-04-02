Райан Фрэйзер стал трансферной целью для "Арсенала"

Шотландский вингер "Борнмута" Райан Фрэйзер пополнил список трансферных целей "Арсенала" на лето.

Разочаровавшись в Денисе Суаресе, взятом в аренду у "Барселоны" в январе, теперь главный тренер "канониров" Унаи Эмери ищет другого игрока, который бы без устали мог носиться от штрафной до штрафной по своему флангу.



По информации Daily Mirror, на радар к Эмери попал 25-летний Фрэйзер, который проводит лучший сезон в своей карьере, забив 11 голов и отдав семь результативных передач в 36 матчах с учетом всех соревнований.



Грядущим летом Эмери придется работать с весьма ограниченным трансферным бюджетом, и Фрэйзер видится ему достойным приобретением по соотношению цены и качества.



Неоспоримое преимущество Райана — его опыт выступлений в Премьер-Лиге. Фрэйзер защищает цвета "Борнмута" с 2013 года и в этом сезоне, по слухам, также привлек интерес "Тоттенхэма".