Райан Фрэйзер стал трансферной целью для "Арсенала"

Райан Фрэйзер Шотландский вингер "Борнмута" Райан Фрэйзер пополнил список трансферных целей "Арсенала" на лето.

Разочаровавшись в Денисе Суаресе, взятом в аренду у "Барселоны" в январе, теперь главный тренер "канониров" Унаи Эмери ищет другого игрока, который бы без устали мог носиться от штрафной до штрафной по своему флангу.

По информации Daily Mirror, на радар к Эмери попал 25-летний Фрэйзер, который проводит лучший сезон в своей карьере, забив 11 голов и отдав семь результативных передач в 36 матчах с учетом всех соревнований.

Грядущим летом Эмери придется работать с весьма ограниченным трансферным бюджетом, и Фрэйзер видится ему достойным приобретением по соотношению цены и качества.

Неоспоримое преимущество Райана — его опыт выступлений в Премьер-Лиге. Фрэйзер защищает цвета "Борнмута" с 2013 года и в этом сезоне, по слухам, также привлек интерес "Тоттенхэма".


Метки Арсенал, Борнмут, Фрэйзер

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. nydavaije 02.04.2019 09:17 # nydavaije
    tigerpool
    ну ты и олень, а как же Абама и Ляка?

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  2. tigerpool 02.04.2019 09:10 # tigerpool
    Каждый год этим бичарам обещают Алабу, Юмтити и подобных игроков, а итоге обойдутся очередным лихштайнером да суаресом

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