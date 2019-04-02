Сульшер готов работать бок о бок с техническим директором

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что поддерживает инициативу своего клуба по назначению технического директора.

Как известно, "красные дьяволы" вынашивают идею по созданию должности технического директора с прошлого лета, когда Жозе Моуриньо, тогда находившийся на тренерском мостике, остался в обиде на исполнительного директора Эда Вудворда из-за недостаточной активности клуба на трансферном рынке.

По всей видимости, "дьяволы" решили не приглашать специалиста со стороны, потому что в данный момент фаворитом букмекеров на этот пост является Марсель Боут, глава скаутской службы "Юнайтед". Следом идет Джон Мерто, также работающий в структуре клуба. Лично Сульшер уже готов к тому, что ему придется трудиться бок о бок с техническим директором.

"Футбол изменился, как и изменилась структура футбольных клубов. По этой причине мы с Эдом и Джоэлом (Глэйзером) смотрим, каким образом можно управлять этим клубом наилучшим образом".

"Посмотрим, что в конце концов решит клуб, но я рад обсуждать футбольные вопросы с людьми, которые обладают соответствующими знаниями и навыками. Думаю, в наши дни требования таковы, что вы в любом случае должны распределять обязанности", — цитирует Сульшера Evening Standard.

Добавим, издание Manchester Evening News ожидает, что "Юнайтед" обзаведется техническим директором до старта следующего сезона.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2019 08:00

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