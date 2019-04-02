Сульшер готов работать бок о бок с техническим директором

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что поддерживает инициативу своего клуба по назначению технического директора.

Как известно, "красные дьяволы" вынашивают идею по созданию должности технического директора с прошлого лета, когда Жозе Моуриньо, тогда находившийся на тренерском мостике, остался в обиде на исполнительного директора Эда Вудворда из-за недостаточной активности клуба на трансферном рынке.



По всей видимости, "дьяволы" решили не приглашать специалиста со стороны, потому что в данный момент фаворитом букмекеров на этот пост является Марсель Боут, глава скаутской службы "Юнайтед". Следом идет Джон Мерто, также работающий в структуре клуба. Лично Сульшер уже готов к тому, что ему придется трудиться бок о бок с техническим директором.



"Футбол изменился, как и изменилась структура футбольных клубов. По этой причине мы с Эдом и Джоэлом (Глэйзером) смотрим, каким образом можно управлять этим клубом наилучшим образом".



"Посмотрим, что в конце концов решит клуб, но я рад обсуждать футбольные вопросы с людьми, которые обладают соответствующими знаниями и навыками. Думаю, в наши дни требования таковы, что вы в любом случае должны распределять обязанности", — цитирует Сульшера Evening Standard.



Добавим, издание Manchester Evening News ожидает, что "Юнайтед" обзаведется техническим директором до старта следующего сезона.