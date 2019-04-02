"Юнайтед" не готов удовлетворить требования Эрреры по зарплате

Андер Эррера "Манчестер Юнайтед" не готов удовлетворить запросы Андера Эрреры по зарплате, что повышает вероятность ухода полузащитника с "Олд Траффорд" грядущим летом.

С приходом Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" Эррера превратился в ключевую фигуру команды. Андер счастлив в "Юнайтед" и не горит желанием менять клуб.

Однако проблема в том, что контракт экс-игрока "Атлетико" истекает уже в конце сезона, и Эррера просто не может закрывать глаза на те заманчивые предложения, которые у него появляются на стороне.

По информации The Telegraph, в процессе переговоров о новом контракте Андер потребовал от "Юнайтед" повысить свою зарплату за пределы 200 тысяч фунтов в неделю, хотя сейчас 29-летний испанец получает только 80 тыс. фунтов каждые семь дней.

В данный момент "дьяволы" предлагают Эррере трехлетнее соглашение, однако удовлетворить запросы Андера по зарплате клуб не готов. В ближайшие недели кому-либо из сторон придется пойти на уступки, иначе полузащитник покинет "Олд Траффорд" свободным агентом.

Добавим, главной причиной возросших аппетитов Эрреры может быть ПСЖ. Издание Daily Record и вовсе утверждает, что Андер уже согласовал предварительный контракт с чемпионами Лиги 1


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2019 07:00

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  1. keane16 02.04.2019 07:58 # keane16
    И все из-за цыгана и этого чилийского уебанка, конечно тип уже захотел 200

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  2. john-jones 02.04.2019 07:45 # john-jones
    Синдром Санчеса

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  3. quavo 02.04.2019 07:18 # quavo
    Лавочник прихуел, всех вышвырнуть . Санчеша в первую осередь

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  4. serikmu 02.04.2019 07:13 # serikmu
    150 и по рукам, чё жмутся то

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