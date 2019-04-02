"Юнайтед" не готов удовлетворить требования Эрреры по зарплате
"Манчестер Юнайтед" не готов удовлетворить запросы Андера Эрреры по зарплате, что повышает вероятность ухода полузащитника с "Олд Траффорд" грядущим летом.
С приходом Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" Эррера превратился в ключевую фигуру команды. Андер счастлив в "Юнайтед" и не горит желанием менять клуб.
Однако проблема в том, что контракт экс-игрока "Атлетико" истекает уже в конце сезона, и Эррера просто не может закрывать глаза на те заманчивые предложения, которые у него появляются на стороне.
По информации The Telegraph, в процессе переговоров о новом контракте Андер потребовал от "Юнайтед" повысить свою зарплату за пределы 200 тысяч фунтов в неделю, хотя сейчас 29-летний испанец получает только 80 тыс. фунтов каждые семь дней.
В данный момент "дьяволы" предлагают Эррере трехлетнее соглашение, однако удовлетворить запросы Андера по зарплате клуб не готов. В ближайшие недели кому-либо из сторон придется пойти на уступки, иначе полузащитник покинет "Олд Траффорд" свободным агентом.
Добавим, главной причиной возросших аппетитов Эрреры может быть ПСЖ. Издание Daily Record и вовсе утверждает, что Андер уже согласовал предварительный контракт с чемпионами Лиги 1
02.04.2019 07:00
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И все из-за цыгана и этого чилийского уебанка, конечно тип уже захотел 200
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Синдром Санчеса
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Лавочник прихуел, всех вышвырнуть . Санчеша в первую осередь
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150 и по рукам, чё жмутся то
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