"Юнайтед" не готов удовлетворить требования Эрреры по зарплате

"Манчестер Юнайтед" не готов удовлетворить запросы Андера Эрреры по зарплате, что повышает вероятность ухода полузащитника с "Олд Траффорд" грядущим летом.

С приходом Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" Эррера превратился в ключевую фигуру команды. Андер счастлив в "Юнайтед" и не горит желанием менять клуб.



Однако проблема в том, что контракт экс-игрока "Атлетико" истекает уже в конце сезона, и Эррера просто не может закрывать глаза на те заманчивые предложения, которые у него появляются на стороне.



По информации The Telegraph, в процессе переговоров о новом контракте Андер потребовал от "Юнайтед" повысить свою зарплату за пределы 200 тысяч фунтов в неделю, хотя сейчас 29-летний испанец получает только 80 тыс. фунтов каждые семь дней.



В данный момент "дьяволы" предлагают Эррере трехлетнее соглашение, однако удовлетворить запросы Андера по зарплате клуб не готов. В ближайшие недели кому-либо из сторон придется пойти на уступки, иначе полузащитник покинет "Олд Траффорд" свободным агентом.



Добавим, главной причиной возросших аппетитов Эрреры может быть ПСЖ. Издание Daily Record и вовсе утверждает, что Андер уже согласовал предварительный контракт с чемпионами Лиги 1