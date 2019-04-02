Каррагер доказал, что лайнсмен не мог увидеть офсайд у Аспиликуэты
Вооружившись очками виртуальной реальности, эксперт Sky Sports Джейми Каррагер попытался доказать, что ассистент рефери Крейга Поусона на линии не имел возможности разглядеть офсайд в эпизоде с голом Сесара Аспиликуэты во время матча "Кардифф" — "Челси".
Напомним, забитый Аспиликуэтой из явного офсайда гол стал главной темой для обсуждений после воскресного матча Премьер-Лиги в Уэльсе.
Наставник "ласточек" Нил Уорнок был абсолютно раздавлен поражением 1:2, растерзав Поусона в клочья — и словами, и взглядом. Однако Каррагер считает, что лайнсмен ничего не мог поделать в ситуации с голом Аспиликуэты, поскольку ему загородил обзор Виллиан.
"Я испытываю огромные симпатии к судейской бригаде, и я бы зашел дальше и сказал, что для них было практически невозможно зафиксировать офсайд".
"Возможно, Нил Уорнок не слишком это одобрит, но прежде я разговаривал с (главой судейского корпуса) Майком Райли о том, как арбитрам порой бывает сложно разглядеть подобные вещи, и о том, что с этим можно сделать в будущем. Это довольно редкий случай".
"Вот вид в момент, когда Алонсо отдает передачу. Обзор лайнсмена совершенно заблокирован. Да, когда я останавливаю время и немного отклоняюсь, то могу увидеть явный офсайд, но вы же видели, на какой скорости все это происходило. Как он мог зафиксировать офсайд?"
"Это и есть причина, почему я так сильно симпатизирую лайнсмену. Мы должны максимально почувствовать себя в их шкуре, чтобы понять, почему это так сложно", — сообщил Каррагер в эфире Monday Night Football.
An understandable decision?@Carra23 takes a look at Cesar Azpilicueta's controversial winner for Chelsea against Cardiff from the linesman's point of view #MNF pic.twitter.com/Se2EDAFsd9— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 1 апреля 2019 г.
02.04.2019 06:00
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Кароче, всех заставить одуваны на башке отростить
Кроме Гонсало, у него как ни расти, ромашка выйдет
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Карра как и был посредственным игроком, таким и стал экспертом. У него лучше всего получается обосрать недофанов помойки (мю)
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