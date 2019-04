Каррагер доказал, что лайнсмен не мог увидеть офсайд у Аспиликуэты

Вооружившись очками виртуальной реальности, эксперт Sky Sports Джейми Каррагер попытался доказать, что ассистент рефери Крейга Поусона на линии не имел возможности разглядеть офсайд в эпизоде с голом Сесара Аспиликуэты во время матча "Кардифф" — "Челси".

Напомним, забитый Аспиликуэтой из явного офсайда гол стал главной темой для обсуждений после воскресного матча Премьер-Лиги в Уэльсе.



Наставник "ласточек" Нил Уорнок был абсолютно раздавлен поражением 1:2, растерзав Поусона в клочья — и словами, и взглядом. Однако Каррагер считает, что лайнсмен ничего не мог поделать в ситуации с голом Аспиликуэты, поскольку ему загородил обзор Виллиан.



"Я испытываю огромные симпатии к судейской бригаде, и я бы зашел дальше и сказал, что для них было практически невозможно зафиксировать офсайд".



"Возможно, Нил Уорнок не слишком это одобрит, но прежде я разговаривал с (главой судейского корпуса) Майком Райли о том, как арбитрам порой бывает сложно разглядеть подобные вещи, и о том, что с этим можно сделать в будущем. Это довольно редкий случай".



"Вот вид в момент, когда Алонсо отдает передачу. Обзор лайнсмена совершенно заблокирован. Да, когда я останавливаю время и немного отклоняюсь, то могу увидеть явный офсайд, но вы же видели, на какой скорости все это происходило. Как он мог зафиксировать офсайд?"



"Это и есть причина, почему я так сильно симпатизирую лайнсмену. Мы должны максимально почувствовать себя в их шкуре, чтобы понять, почему это так сложно", — сообщил Каррагер в эфире Monday Night Football.









