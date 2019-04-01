FA не накажет Уорнока за конфронтацию с рефери после матча с "Челси"

Нил Уорнок FA не будет выдвигать обвинения в адрес главного тренера "Кардиффа" Нила Уорнока касательно его поведения после окончания воскресного матча Премьер-Лиги против "Челси".

После домашнего поражения 1:2 Уорнок был в ярости от судейства Крейга Поусона, чья бригада не только засчитала гол Сесара Аспиликуэты из офсайда, но также не поставила пенальти в ворота "синих" и не удалила Антонио Рюдигера за фол последней надежды.

Уорнок даже назвал арбитров, обслуживающих матчи Премьер-Лиги, "худшими в мире", и по поводу этого Ассоциация еще может выдвинуть свои обвинения.

А вот выходка Нила после финального свистка останется без последствий. FA не будет реагировать на поступок 70-летнего тренера, который отправился к центральному кругу и испепеляющим взглядом, не произнося ни слова, проводил Поусона с ассистентами восвояси.


Метки FA, видео, Поусон, Премьер-Лига, рефери, Уорнок, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2019 23:00

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  1. gerrard08 01.04.2019 23:05 # gerrard08
    Дед на видео конечно как далбоеб ведет себя.
    Но фа смачно проглотила все те комменты которые он оставил после матча.

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