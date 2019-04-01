FA не накажет Уорнока за конфронтацию с рефери после матча с "Челси"
FA не будет выдвигать обвинения в адрес главного тренера "Кардиффа" Нила Уорнока касательно его поведения после окончания воскресного матча Премьер-Лиги против "Челси".
После домашнего поражения 1:2 Уорнок был в ярости от судейства Крейга Поусона, чья бригада не только засчитала гол Сесара Аспиликуэты из офсайда, но также не поставила пенальти в ворота "синих" и не удалила Антонио Рюдигера за фол последней надежды.
Уорнок даже назвал арбитров, обслуживающих матчи Премьер-Лиги, "худшими в мире", и по поводу этого Ассоциация еще может выдвинуть свои обвинения.
А вот выходка Нила после финального свистка останется без последствий. FA не будет реагировать на поступок 70-летнего тренера, который отправился к центральному кругу и испепеляющим взглядом, не произнося ни слова, проводил Поусона с ассистентами восвояси.
We can't stop watching Neil Warnock staring out the officials yesterday pic.twitter.com/j5gFFBK49k— Soccer AM (@SoccerAM) 1 апреля 2019 г.
01.04.2019 23:00
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Дед на видео конечно как далбоеб ведет себя.
Но фа смачно проглотила все те комменты которые он оставил после матча.
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