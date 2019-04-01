"Эвертон" расследует драку с участием Пикфорда

Джордан Пикфорд "Эвертон" расследует инцидент с дракой, в которую оказался вовлечен голкипер Джордан Пикфорд.

В минувшую субботу первый номер сборной Англии помог "ирискам" одержать победу 0:2 в гостях у "Вест Хэма".

Получив выходной на следующий день, Пикфорд вместе со своей невестой отправился в родной Сандерленд. Навестив родственников, вечер воскресенья Джордан решил провести в одном из местных баров.

Как сообщает The Telegraph, в баре Пикфорд со своей возлюбленной подверглись словесным оскорблениям. Джордан не стал это терпеть и полез в драку, которую быстро прекратили друзья футболиста.

Данный инцидент получил огласку благодаря видеозаписи, распространившейся по социальным сетям. "Эвертон" тоже не остался в стороне, пообещав разобраться в случившемся.

Добавим, что Пикфорд перешел в "Эвертон" как раз из "Сандерленда" в июне 2017 по сделке стоимостью 30 миллионов фунтов.


Метки видео, видео, Пикфорд, происшествия, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1163

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 01.04.2019 23:00 # chr1s8rown
    Все изза водки
    не пейте . Оставьте эту херню скамчерсам и алкашам

    (ответить)

  2. frisby 01.04.2019 22:36 # frisby
    Типичный бухой колхозный быдлан как и лихенда помойки алкоголик сруни.

    (ответить)

  3. suddenly 01.04.2019 22:22 # suddenly
    Братишка Кокорина и Мамаева

    (ответить)

  4. ezhov 01.04.2019 22:09 # ezhov
    В стул где?

    (ответить)

  5. blackdreamer 01.04.2019 22:07 # blackdreamer
    ебучие дублёры лфк

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: