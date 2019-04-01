"Эвертон" расследует драку с участием Пикфорда

"Эвертон" расследует инцидент с дракой, в которую оказался вовлечен голкипер Джордан Пикфорд.

В минувшую субботу первый номер сборной Англии помог "ирискам" одержать победу 0:2 в гостях у "Вест Хэма".



Получив выходной на следующий день, Пикфорд вместе со своей невестой отправился в родной Сандерленд. Навестив родственников, вечер воскресенья Джордан решил провести в одном из местных баров.



Как сообщает The Telegraph, в баре Пикфорд со своей возлюбленной подверглись словесным оскорблениям. Джордан не стал это терпеть и полез в драку, которую быстро прекратили друзья футболиста.



Данный инцидент получил огласку благодаря видеозаписи, распространившейся по социальным сетям. "Эвертон" тоже не остался в стороне, пообещав разобраться в случившемся.



Добавим, что Пикфорд перешел в "Эвертон" как раз из "Сандерленда" в июне 2017 по сделке стоимостью 30 миллионов фунтов.



