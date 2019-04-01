"Эвертон" расследует драку с участием Пикфорда
"Эвертон" расследует инцидент с дракой, в которую оказался вовлечен голкипер Джордан Пикфорд.
В минувшую субботу первый номер сборной Англии помог "ирискам" одержать победу 0:2 в гостях у "Вест Хэма".
Получив выходной на следующий день, Пикфорд вместе со своей невестой отправился в родной Сандерленд. Навестив родственников, вечер воскресенья Джордан решил провести в одном из местных баров.
Как сообщает The Telegraph, в баре Пикфорд со своей возлюбленной подверглись словесным оскорблениям. Джордан не стал это терпеть и полез в драку, которую быстро прекратили друзья футболиста.
Данный инцидент получил огласку благодаря видеозаписи, распространившейся по социальным сетям. "Эвертон" тоже не остался в стороне, пообещав разобраться в случившемся.
Добавим, что Пикфорд перешел в "Эвертон" как раз из "Сандерленда" в июне 2017 по сделке стоимостью 30 миллионов фунтов.
Jordan Pickford having a scrap pic.twitter.com/dLcBbuQCgq— ᴴ (@FergieFutboI) 1 апреля 2019 г.
01.04.2019 22:00
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Все изза водки
не пейте . Оставьте эту херню скамчерсам и алкашам
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Типичный бухой колхозный быдлан как и лихенда помойки алкоголик сруни.
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Братишка Кокорина и Мамаева
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В стул где?
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ебучие дублёры лфк
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