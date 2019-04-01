"Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы поспорить за Майкла Кина

"Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы сойтись в битве за центрального защитника "Эвертона" и сборной Англии Майкла Кина.

Усиление центра обороны является одним из приоритетов для главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино на грядущее лето, учитывая вероятную продажу Тоби Алдервейрелда и возраст Яна Вертонгена, которому в этом месяце исполнится уже 32.



Как утверждает Daily Mirror, внимание Почеттино привлек 26-летний Кин. Теперь "Тоттенхэм" может предложить за воспитанника "Манчестер Юнайтед" 50 миллионов фунтов — вдвое больше, чем заплатили сами "ириски" за Майкла "Бернли" в 2017 году.



Однако Кин интересен и "Арсеналу", чьи скауты в последнее время тоже регулярно просматривают Майкла. Защитнику удалось произвести впечатление на оба клуба из Северного Лондона своей игрой не только за "Эвертон", но и за сборную Англии, где он закрепился в качестве основного игрока.



Стоит отметить, что сумма в 50 млн. фунтов превышает весь трансферный бюджет "Арсенала" на лето, поэтому, чтобы осилить покупку Кина, "канонирам" сперва придется избавиться от балласта вроде Месута Озила и Генриха Мхитаряна.