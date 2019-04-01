Робертсон: "Верим, что достаточно хороши для победы в каждом матче"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон отметил стремление своей команды не опускать рук и сражаться до самого конца.

Победа 2:1 над "Тоттенхэмом" в воскресенье стала уже третьим матчем в этом сезоне Премьер-Лиги, когда "Ливерпулю" удавалось выгрызать три очка благодаря голу на 90-й минуте или позже.



Робертсон признает, что в данном случае "красным" повезло, ведь решающий мяч оказался автоголом, однако шотландец воспринимает это везение как награду за веру команды в себя.



"Думаю, это отличительная черта всей команды — мы обладаем правильным настроем и верой в то, что мы достаточно хороши для победы в любом матче".



"Мы знаем, что у нас достаточно энергии и душевных сил, чтобы сражаться до самого конца в каждом матче. Наша физическая готовность на высшем уровне для данной стадии сезона, поэтому мы знаем, что нельзя опускать рук до последнего".



"Иногда тебе просто требуется немного удачи, и против "Тоттенхэма" она нам улыбнулась, но даже когда во втором тайме нам приходилось тяжело, мы все равно верили, что выиграем этот матч. Таков наш настрой".



"Глядя на таблицу понимаешь, что только это важно. До тех пор, пока ты побеждаешь, твоя игра не имеет значения на данной стадии сезона", — цитирует Робертсона Sky Sports.