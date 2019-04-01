УЕФА оштрафовал "Челси" на 11 тысяч фунтов
УЕФА оштрафовал "Челси" на 13 тысяч евро (11.1 тыс. фунтов) за беспорядки во время выездного матча Лиги Европы против "Мальме".
Напомним, после того матча в Швеции 14 февраля, выигранного "синими" со счетом 1:2, УЕФА предъявила обвинения обоим клубом.
Претензии УЕФА в отношении гостевой команды касались ее фанатов, выбежавших на поле. Болельщики же хозяев жгли файеры и бросались посторонними предметами.
Сегодня футбольные чиновники объявили, что теперь оба клуба заплатят штрафы, но если "Челси" расстанется только с 11 с небольшим тыс. фунтов, то "Мальме" выложит 49 тыс. фунтов.
01.04.2019 19:25
Просмотров: 174
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Азар уходит к Зизу, Погба нет, потому что хуй Реалу, и Давида не отдадим им. Следовательно Челси средняки.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий