УЕФА оштрафовал "Челси" на 11 тысяч фунтов

Эден Азар и фанат УЕФА оштрафовал "Челси" на 13 тысяч евро (11.1 тыс. фунтов) за беспорядки во время выездного матча Лиги Европы против "Мальме".

Напомним, после того матча в Швеции 14 февраля, выигранного "синими" со счетом 1:2, УЕФА предъявила обвинения обоим клубом.

Претензии УЕФА в отношении гостевой команды касались ее фанатов, выбежавших на поле. Болельщики же хозяев жгли файеры и бросались посторонними предметами.

Сегодня футбольные чиновники объявили, что теперь оба клуба заплатят штрафы, но если "Челси" расстанется только с 11 с небольшим тыс. фунтов, то "Мальме" выложит 49 тыс. фунтов.


Метки Лига Европы, Мальме, УЕФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2019 19:25

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  1. mancunia-planet 01.04.2019 19:31 # mancunia-planet
    Азар уходит к Зизу, Погба нет, потому что хуй Реалу, и Давида не отдадим им. Следовательно Челси средняки.

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