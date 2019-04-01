Ян Зиверт будет тренировать "Хаддерсфилд" в Чемпионшипе

Ян Зиверт останется на посту главного тренера "Хаддерсфилда", не сумев предотвратить вылет клуба из Премьер-Лиги.

Когда Зиверт заступал на место Дэвида Вагнера в январе, "терьеры" уже находились на дне Премьер-Лиги и выглядели практически обреченными.



Проиграв в минувшую субботу "Кристал Пэлас" со счетом 2:0, "Хаддерсфилд" лишился даже математических шансов на спасение. Таким образом, сезон 2019/20 "терьеры" начнут в Чемпионшипе.



Отсутствие явного прогресса в игре "Хаддерсфилда", а также слухи о разладе с ведущими футболистами команды породили разговоры о том, что Зиверт может оставить свой пост. Однако сегодня клуб выразил поддержку 36-летнему немцу.



"Я очень доволен его работой, и я испытываю неподдельный восторг по поводу того, как команда будет выглядеть после предсезонного периода, целиком проведенного под его началом. Совет директоров полностью поддерживает Яна и считает его правильным человеком, чтобы вести нас вперед", — гласит заявление владельца и президента "Хаддерсфилда" Дина Хойла.