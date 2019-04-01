Финал плей-офф Чемпионшипа обойдется без VAR

Футбольная Лига приняла решение обойтись без системы VAR в финальном матче плей-офф Чемпионшипа этого сезона.

В последние годы финал плей-офф Чемпионшипа снискал славу самого дорогого футбольного матча в мире — на сей раз на кону будет сумма в 180 миллионов фунтов, в которые оценивается выход в Премьер-Лигу.



Вероятно, участники матча на "Уэмбли" 27 мая предпочли бы свести к минимуму человеческий фактор в вопросах судейства — особенно после инцидента в воскресном матче Премьер-Лиги между "Кардиффом" и "Челси", однако чиновники из Футбольной Лиги решили по-своему.



Как сообщает Daily Mail, Футбольная Лига отказалась от использования VAR в финале плей-офф Чемпионшипа, поскольку эта система не применялась по ходу регулярного сезона — команды и сами рефери могли познакомиться с этой системой лишь в отдельных матчах Кубка Англии и Кубка Лиги.



Легким утешением для участников финала плей-офф Чемпионшипа станет использование системы GLT (Goal-line technology), безошибочно определяющей, пересек ли мяч линию ворот.



Добавим, что система VAR появится в матчах Премьер-Лиги со следующего сезона. Футбольная Лига к этому пока не готова.