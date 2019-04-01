МЮ предлагает работу Мате после завершения игровой карьеры

"Манчестер Юнайтед" пытается сохранить в клубе полузащитника Хуана Мату, предлагая тому стать послом "красных дьяволов" после завершения игровой карьеры.

Как известно, еще 1 января Мата вступил в заключительные шесть месяцев по своему действующему контракту и с тех пор волен вести переговоры с зарубежными клубами, не спрашивая разрешения у "Юнайтед".



Несмотря на серьезный интерес к экс-игроку "Челси" со стороны клубов Премьер-Лиги и Ла Лиги, "дьяволы" не оставляют попыток склонить 30-летнего испанца к новой сделке, передает Manchester Evening News.



По информации издания, препятствием в переговорах стала длительность нового контракта, потому что Мата хочет определенность со своим будущим сразу на два года, а это против политики клуба в отношении возрастных игроков.



Вместе с тем "Юнайтед" демонстрирует свое желание сохранить Хуана, предлагая тому работу в клубе после завершения игровой карьеры. "Дьяволы" находятся под впечатлением от благотворительной инициативы Маты Common Goal и хотят, чтобы испанец посвятил себя подобной деятельности в будущем.