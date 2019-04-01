Аспиликуэта понимает недовольство фанатов "Челси"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что он и его партнеры по команде с пониманием относятся к недовольству фанатов.

По ходу субботнего матча Премьер-Лиги с "Кардиффом" фанаты "синих" принялись скандировать кричалки, направленные против главного тренера Маурицио Сарри.



Болельщики требовали отставки Сарри и выражали свое пренебрежение пресловутым Сарриболом. Благодаря двум поздним голам "Челси" удалось выцарапать победу в столице Уэльса (1:2), однако Аспиликуэта не готов упрекнуть поклонников своего клуба.



"Я не могу пожаловаться насчет фанатов. Мы обязаны доставлять им удовольствие своими действиями на футбольном поле. Это нормально, что они не рады, учитывая нашу игру в последнее время. В наших руках изменить это".



"Мы всегда ощущаем их поддержку в трудные моменты, и когда дела идут неважно, все мы держимся вместе. В среду против "Брайтона" на "Стэмфорд Бридж" у нас будет отличная возможность сыграть в классный футбол и создать классную атмосферу".



"Думаю, в паре последних матчей мы играли ниже своего уровня. Мы создавали не так много моментов, мы легко пропускали голы. Думаю, мы должны значительно прибавить".



"Сейчас почти конец сезона, поэтому мы должны прибавить. Вчера мы замечательным образом проявили характер, потому что обычно нам не удается реагировать на трудности. Вчера мы лишь во второй раз отыгрались в Премьер-Лиге".



Мы набрали три очка, но мы должны быть критичны к себе. Мы знаем, что должны играть лучше", — сообщил Аспиликуэта Sky Sports.