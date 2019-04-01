Сульшер: "Погба счастлив в "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер успокоил слухи насчет Поля Погба, выразив уверенность, что полузащитник не помышляет о смене клуба.

В минувший международный перерыв Погба признался, что мечтает поиграть за "Реал" и поработать со своим легендарным соотечественником Зинедином Зиданом, который недавно вернулся на должность главного тренера Королевского клуба.



Испанская пресса вовсю спекулирует на этот счет, утверждая, что агент 26-летнего полузащитника Мино Райола уже вовсю договаривается с "Реалом", однако Сульшер ничуть не переживает.



"Лично мне не нравится говорить об игроках из других команд, но во время международных перерывов все по-другому — игроки постоянно открыты к общению с прессой, они в другой обстановке и больше рассуждают на общую тему".



"Поль — очень славный и вежливый малый. Он просто ответил на вопрос общего характера. Для любого ребенка из Франции Зидан был иконой, он великолепный тренер и был великолепным игроком — мне самому доводилось играть против него. Поль просто вежливо ответил на вопрос".



"Однако Поль счастлив здесь, и ему отводится здесь очень, очень важная роль. Я всегда говорил вам, что хочу строить команду вокруг него, и это ничуть не изменилось", — цитирует Сульшера The Telegraph.