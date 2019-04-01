Отаменди открыт к уходу из "Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Николас Отаменди открыт к уходу из клуба по окончании сезона.

В прошлом сезоне Отаменди сделал важный вклад в завоевание "горожанами" титула Премьер-Лиги. Николас выходил в стартовом составе на 33 из 38 матчей.



В этой кампании роль Николаса заметно потускнела, и к настоящему моменту 31-летний аргентинец может похвастать лишь 14 появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги, проигрывая конкуренцию на своей позиции Эмерику Лапорту и Джону Стоунсу.



Как стало известно Goal, Отаменди не чувствует себя несчастным и не стучится в кабинет главного тренера Хосепа Гвардиолы с требованием отпустить его из клуба, но в то же время открыт к уходу из "Сити" в поисках регулярной игровой практики.



Авторитетный агент защитника Жорже Мендеш уже перебирает варианты, которые могут быть у его клиента грядущим летом. "Вулверхэмптон", бывший клуб Отаменди "Валенсия", а также ряд представителей китайской Суперлиги не отказались бы заполучить Николаса.



Также стоит отметить, что "Сити" вынашивает идею по приобретению центрального защитника грядущим летом, чтобы в перспективе заменить Венсана Компани, и этот фактор тоже может повлиять на будущее Отаменди.