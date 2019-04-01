Уорнок пригрозил, что сыграет резервом против "Сити"

Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок пригрозил, что в среду вечером сыграет против "Манчестер Сити" резервным составом.

Накануне ведущий борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Кардифф" стал жертвой чудовищной несправедливости, пропустив гол против "Челси" из явного офсайда. Также "ласточки" не получили пенальти, а Антонио Рюдигер чудом избежал красной карточки за фол последней надежды.



Впереди у "Кардиффа" выезды к прямым конкурентам "Бернли" и "Брайтону", но перед этим "ласточки" сыграют против действующего чемпиона Премьер-Лиги, и Уорнок, чрезвычайно возмущенный отношением судей к своей команде, подумывает принести матч на "Этихад" в жертву.



"Думаю, мы способны помешать "Манчестер Сити" сделать счет крупным и не позволить им много забить. Однако мне, возможно, придется сыграть там резервом. Будет интересно посмотреть, что думают об этом журналисты".



"Нас опрокидывают раз за разом, и я, наверное, сыграю резервом в среду против "Манчестер Сити", отправив в оборону 10-11 игроков. В данный момент не имеет значения, против кого ты играешь. Важно лишь, у кого в руке флажок и у кого свисток", — цитирует Уорнока Liverpool Echo.