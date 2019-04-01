Уорнок пригрозил, что сыграет резервом против "Сити"
Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок пригрозил, что в среду вечером сыграет против "Манчестер Сити" резервным составом.
Накануне ведущий борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Кардифф" стал жертвой чудовищной несправедливости, пропустив гол против "Челси" из явного офсайда. Также "ласточки" не получили пенальти, а Антонио Рюдигер чудом избежал красной карточки за фол последней надежды.
Впереди у "Кардиффа" выезды к прямым конкурентам "Бернли" и "Брайтону", но перед этим "ласточки" сыграют против действующего чемпиона Премьер-Лиги, и Уорнок, чрезвычайно возмущенный отношением судей к своей команде, подумывает принести матч на "Этихад" в жертву.
"Думаю, мы способны помешать "Манчестер Сити" сделать счет крупным и не позволить им много забить. Однако мне, возможно, придется сыграть там резервом. Будет интересно посмотреть, что думают об этом журналисты".
"Нас опрокидывают раз за разом, и я, наверное, сыграю резервом в среду против "Манчестер Сити", отправив в оборону 10-11 игроков. В данный момент не имеет значения, против кого ты играешь. Важно лишь, у кого в руке флажок и у кого свисток", — цитирует Уорнока Liverpool Echo.
01.04.2019 12:00
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Последние комментарии:
ну вообще всё правильно, так и так ловить вс сити нехой, а вот в играх против прямых конкурентов свежая основа пригодится. правда я слышал за такое наказывают и уже были прецеденты
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Грузим хаты на фору))
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"сыграет против "Манчестер Сити" резервным составом"
Портовые, что с вашей физиономией?
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теперь зае6ет ныть
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Как бы каждое очко на вес золота для всех команд в лиге. А когда таким наглым образом это очко отнимают, у каждого могут нервы сдать.
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А не тот ли это клуб, который опрокинул "Нант" с оплатой за игрока?
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Хуй ли ты разнылся. У тебя 4 матча с прямыми конкурентами ещё.
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судью на мыло!
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Да это же орево самое настоящее!
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фуууууу лысый шарлатан берет на рот уже и от самой слабой команды лиги!! эта сука способна на все чтоб не опозорится от великого ливерпуля ахахаа!!!
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отправив в оборону 10-11 игроков...
Найс план)
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