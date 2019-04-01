Уорнок пригрозил, что сыграет резервом против "Сити"

Нил Уорнок Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок пригрозил, что в среду вечером сыграет против "Манчестер Сити" резервным составом.

Накануне ведущий борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Кардифф" стал жертвой чудовищной несправедливости, пропустив гол против "Челси" из явного офсайда. Также "ласточки" не получили пенальти, а Антонио Рюдигер чудом избежал красной карточки за фол последней надежды.

Впереди у "Кардиффа" выезды к прямым конкурентам "Бернли" и "Брайтону", но перед этим "ласточки" сыграют против действующего чемпиона Премьер-Лиги, и Уорнок, чрезвычайно возмущенный отношением судей к своей команде, подумывает принести матч на "Этихад" в жертву.

"Думаю, мы способны помешать "Манчестер Сити" сделать счет крупным и не позволить им много забить. Однако мне, возможно, придется сыграть там резервом. Будет интересно посмотреть, что думают об этом журналисты".

"Нас опрокидывают раз за разом, и я, наверное, сыграю резервом в среду против "Манчестер Сити", отправив в оборону 10-11 игроков. В данный момент не имеет значения, против кого ты играешь. Важно лишь, у кого в руке флажок и у кого свисток", — цитирует Уорнока Liverpool Echo.


Метки Кардифф, Манчестер Сити, Уорнок

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. rap-woiska 01.04.2019 12:20 # rap-woiska
    ну вообще всё правильно, так и так ловить вс сити нехой, а вот в играх против прямых конкурентов свежая основа пригодится. правда я слышал за такое наказывают и уже были прецеденты

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  2. star69 01.04.2019 12:17 # star69
    Грузим хаты на фору))

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  3. staryi-eblan 01.04.2019 12:13 # staryi-eblan
    "сыграет против "Манчестер Сити" резервным составом"

    Портовые, что с вашей физиономией?

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  4. stamford-bridge 01.04.2019 12:12 # stamford-bridge
    теперь зае6ет ныть

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  5. mutruefan1989 01.04.2019 12:10 # mutruefan1989
    Как бы каждое очко на вес золота для всех команд в лиге. А когда таким наглым образом это очко отнимают, у каждого могут нервы сдать.

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  6. akadam 01.04.2019 12:08 # akadam
    А не тот ли это клуб, который опрокинул "Нант" с оплатой за игрока?

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  7. ganinilyha 01.04.2019 12:08 # ganinilyha
    Хуй ли ты разнылся. У тебя 4 матча с прямыми конкурентами ещё.

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  8. makaku 01.04.2019 12:07 # makaku
    судью на мыло!

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  9. electric 01.04.2019 12:06 # electric
    Да это же орево самое настоящее!

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  10. luisitoooo 01.04.2019 12:05 # luisitoooo
    фуууууу лысый шарлатан берет на рот уже и от самой слабой команды лиги!! эта сука способна на все чтоб не опозорится от великого ливерпуля ахахаа!!!

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  11. redstyle 01.04.2019 12:03 # redstyle
    отправив в оборону 10-11 игроков...
    Найс план)

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