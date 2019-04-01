32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Пьер-Эмерик Обамеянг В понедельник 1 апреля поединком "Арсенала" и "Ньюкасла" завершится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — НЬЮКАСЛ 22:00 Онлайн-трансляции

После поражения 2:1 от "Ливерпуля" накануне главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что теперь его подопечные вовлечены в мини-лигу с "Арсеналом", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" — две команды попадут в топ-4, а две других останутся без Лиги Чемпионов на будущий сезон, если не преуспеют на европейской арене.

Интересно, что четыре перечисленных Почеттино команды находятся на расстоянии в одно очко, однако "Арсенал" может стать фаворитом этой мини-лиги, поскольку имеет матч в запасе — который и сыграет в понедельник вечером против "Ньюкасла".

"Канониры" готовились к этому ответственному матчу аж с 14 марта, когда они обыграли "Ренн" в Лиге Европы. Во время международного перерыва лондонцы даже нашли возможность посетить Дубай и провести товарищескую игру с местным "Аль-Насром".

"Ньюкасл" чувствует себя достаточно комфортно, выиграв три из пяти последних матчей в Премьер-Лиге и находясь всего в пяти очках от знакового рубежа в 40 баллов. Вместе с тем "сороки" потерпели 17 поражений в 23 последних выездах в Лондон в рамках Премьер-Лиги.

"Арсенал" выиграл все шесть последних домашних встреч с "Ньюкаслом" в рамках Премьер-Лиги с общим счетом 18:5. Свою единственную победу на "Эмирейтс" "сороки" отпраздновали в ноябре 2010, когда судьбу противостояния предрешил гол Энди Кэрролла.

После небольших травм возвращаются игроки "Арсенала" Начо Монреаль и Аарон Рэмси. Граниту Джаке предстоит фитнес-тест, а Лукас Торрейра дисквалифицирован.

Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер вернулся с сотрясением из сборной Швейцарии, однако дисквалификация в любом случае не позволи ему сыграть. Джамаал Ласселлс должен вернуться после травмы колена.


Метки анонс тура, Арсенал, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2019 11:10

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Последние комментарии:




  1. jesus33 01.04.2019 12:20 # jesus33
    Буду орать если и КОРОЛИ и портовые выйграют все свои матчи, и так и останется 1 очко преимущества у СИТИ.

    Вот это портовых шлюх бомбанёт, с Марса будут взрывы пуканов видны.
    Надеюсь так и будет.

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  2. mototroller 01.04.2019 11:59 # mototroller
    6 место и кубок ЛЕ и расходимся

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  3. jesus33 01.04.2019 11:53 # jesus33
    Нил Уорнок: «Возможно, в матче с Сити выпущу молодежку. Постараемся пропустить не больше 10-11 голов»

    Главный тренер «Кардиффа» Нил Уорнок из-за судейства в игре с «Челси» (1:2) пригрозил сыграть молодежной командой в ближайшем матче с «Манчестер Сити».

    «Мы продолжаем получать удары».

    «Возможно, в матче с «Манчестер Сити» я выпущу молодежную команду. Постараемся пропустить не больше 10-11 голов», – сказал Уорнок.

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  4. reams 01.04.2019 11:47 # reams
    Так 3 место наше, в следующем можно и на чемпик замахнуться, сегодня покер Аубы будет

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  5. g3ndalf 01.04.2019 11:39 # g3ndalf
    А куда делись фоксмц, бабарика и другие дегенераты, постящие новости. Почему последнее время сайт заполняет только михуил?

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  6. mata-hazard 01.04.2019 11:39 # mata-hazard
    Там мёртвые востали и на выборы презика украины пришли, а вы тут про футбол.

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  7. tot35 01.04.2019 11:39 # tot35
    Пушки готовы. Несите пердаки)

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  8. alexomck 01.04.2019 11:36 # alexomck
    Эмери с самым слабым составом из топ-6 на 3 метит, позор МЮ и Челси.

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  9. nordway 01.04.2019 11:34 # nordway
    Мне нужен дубль Обамы, а то совсем как-то туго в этом туре в фф

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  10. firmino9 01.04.2019 11:30 # firmino9
    Прикольно что Арсенал выйдет на 3 место)

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  11. nordway 01.04.2019 11:30 # nordway
    Посмотрел церемонию прощания и вывода номера Ману - просто до слёз,эмоционально так...

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  12. masterofcactus 01.04.2019 11:17 # masterofcactus
    Чокониры здесь?

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  13. cacique 01.04.2019 11:11 # cacique
    коконониры сгоняют ничейку. скриньте

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