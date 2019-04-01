32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник 1 апреля поединком "Арсенала" и "Ньюкасла" завершится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
АРСЕНАЛ — НЬЮКАСЛ 22:00 Онлайн-трансляции
После поражения 2:1 от "Ливерпуля" накануне главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что теперь его подопечные вовлечены в мини-лигу с "Арсеналом", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" — две команды попадут в топ-4, а две других останутся без Лиги Чемпионов на будущий сезон, если не преуспеют на европейской арене.
Интересно, что четыре перечисленных Почеттино команды находятся на расстоянии в одно очко, однако "Арсенал" может стать фаворитом этой мини-лиги, поскольку имеет матч в запасе — который и сыграет в понедельник вечером против "Ньюкасла".
"Канониры" готовились к этому ответственному матчу аж с 14 марта, когда они обыграли "Ренн" в Лиге Европы. Во время международного перерыва лондонцы даже нашли возможность посетить Дубай и провести товарищескую игру с местным "Аль-Насром".
"Ньюкасл" чувствует себя достаточно комфортно, выиграв три из пяти последних матчей в Премьер-Лиге и находясь всего в пяти очках от знакового рубежа в 40 баллов. Вместе с тем "сороки" потерпели 17 поражений в 23 последних выездах в Лондон в рамках Премьер-Лиги.
"Арсенал" выиграл все шесть последних домашних встреч с "Ньюкаслом" в рамках Премьер-Лиги с общим счетом 18:5. Свою единственную победу на "Эмирейтс" "сороки" отпраздновали в ноябре 2010, когда судьбу противостояния предрешил гол Энди Кэрролла.
После небольших травм возвращаются игроки "Арсенала" Начо Монреаль и Аарон Рэмси. Граниту Джаке предстоит фитнес-тест, а Лукас Торрейра дисквалифицирован.
Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер вернулся с сотрясением из сборной Швейцарии, однако дисквалификация в любом случае не позволи ему сыграть. Джамаал Ласселлс должен вернуться после травмы колена.
01.04.2019 11:10
Просмотров: 934
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Буду орать если и КОРОЛИ и портовые выйграют все свои матчи, и так и останется 1 очко преимущества у СИТИ.
Вот это портовых шлюх бомбанёт, с Марса будут взрывы пуканов видны.
Надеюсь так и будет.
(ответить)
6 место и кубок ЛЕ и расходимся
(ответить)
Нил Уорнок: «Возможно, в матче с Сити выпущу молодежку. Постараемся пропустить не больше 10-11 голов»
Главный тренер «Кардиффа» Нил Уорнок из-за судейства в игре с «Челси» (1:2) пригрозил сыграть молодежной командой в ближайшем матче с «Манчестер Сити».
«Мы продолжаем получать удары».
«Возможно, в матче с «Манчестер Сити» я выпущу молодежную команду. Постараемся пропустить не больше 10-11 голов», – сказал Уорнок.
(ответить)
Так 3 место наше, в следующем можно и на чемпик замахнуться, сегодня покер Аубы будет
(ответить)
А куда делись фоксмц, бабарика и другие дегенераты, постящие новости. Почему последнее время сайт заполняет только михуил?
(ответить)
Там мёртвые востали и на выборы презика украины пришли, а вы тут про футбол.
(ответить)
Пушки готовы. Несите пердаки)
(ответить)
Эмери с самым слабым составом из топ-6 на 3 метит, позор МЮ и Челси.
(ответить)
Мне нужен дубль Обамы, а то совсем как-то туго в этом туре в фф
(ответить)
Прикольно что Арсенал выйдет на 3 место)
(ответить)
Посмотрел церемонию прощания и вывода номера Ману - просто до слёз,эмоционально так...
(ответить)
Чокониры здесь?
(ответить)
коконониры сгоняют ничейку. скриньте
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий