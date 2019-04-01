32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 1 апреля поединком "Арсенала" и "Ньюкасла" завершится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — НЬЮКАСЛ 22:00 Онлайн-трансляции



После поражения 2:1 от "Ливерпуля" накануне главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что теперь его подопечные вовлечены в мини-лигу с "Арсеналом", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" — две команды попадут в топ-4, а две других останутся без Лиги Чемпионов на будущий сезон, если не преуспеют на европейской арене.



Интересно, что четыре перечисленных Почеттино команды находятся на расстоянии в одно очко, однако "Арсенал" может стать фаворитом этой мини-лиги, поскольку имеет матч в запасе — который и сыграет в понедельник вечером против "Ньюкасла".



"Канониры" готовились к этому ответственному матчу аж с 14 марта, когда они обыграли "Ренн" в Лиге Европы. Во время международного перерыва лондонцы даже нашли возможность посетить Дубай и провести товарищескую игру с местным "Аль-Насром".



"Ньюкасл" чувствует себя достаточно комфортно, выиграв три из пяти последних матчей в Премьер-Лиге и находясь всего в пяти очках от знакового рубежа в 40 баллов. Вместе с тем "сороки" потерпели 17 поражений в 23 последних выездах в Лондон в рамках Премьер-Лиги.



"Арсенал" выиграл все шесть последних домашних встреч с "Ньюкаслом" в рамках Премьер-Лиги с общим счетом 18:5. Свою единственную победу на "Эмирейтс" "сороки" отпраздновали в ноябре 2010, когда судьбу противостояния предрешил гол Энди Кэрролла.



После небольших травм возвращаются игроки "Арсенала" Начо Монреаль и Аарон Рэмси. Граниту Джаке предстоит фитнес-тест, а Лукас Торрейра дисквалифицирован.



Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер вернулся с сотрясением из сборной Швейцарии, однако дисквалификация в любом случае не позволи ему сыграть. Джамаал Ласселлс должен вернуться после травмы колена.