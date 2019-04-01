Эмери готов к определяющему месяцу сезона

Унаи Эмери Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что этот месяц будет определяющим для всего сезона "канониров".

В случае домашней победы над "Ньюкаслом" в понедельник вечером "Арсенал" сможет подняться на третье место в Премьер-Лиге. Также "канониры" продолжают движение в Лиге Европы, которая видится для них запасной возможностью попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Эмери доволен тем положением, в котором находится его команда сейчас, но предупреждает, что ближайшие несколько матчей имеют огромное значение для будущего.

"Нам предстоит сыграть много матчей в апреле, и они станут ключом к нашему сезону".

"Мы добились хороших результатов в Лиге Европы и Премьер-Лиге перед уходом на международный перерыв, однако каждый матч требует от нас большой концентрации, аждый игрок должен быть готов показывать свою лучшую игру за нас".

"Мы в хорошем настроении, но каждый матч будет для нас новым испытанием. Думаю, мы можем быть еще сильнее как коллектив".

"У нас хорошие шансы попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон. У нас есть стабильность благодаря самоотдаче игроков и хорошему отношению к своему делу", — сообщил Эмери Sky Sports.


Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2019 11:00

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  1. mcart 01.04.2019 12:05 # mcart
    Эмери > Гвардиола

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  2. gunars 01.04.2019 11:27 # gunars
    Эмерим!

    Эмери > Клопп

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  3. royal-arsenal 01.04.2019 11:07 # royal-arsenal
    Эмери > Клопп

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  4. pistolero-lfc 01.04.2019 11:02 # pistolero-lfc
    Бенитез > Эмери

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  5. mixmaster 01.04.2019 11:01 # mixmaster
    Эмерим!

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