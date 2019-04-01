Эмери готов к определяющему месяцу сезона

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что этот месяц будет определяющим для всего сезона "канониров".

В случае домашней победы над "Ньюкаслом" в понедельник вечером "Арсенал" сможет подняться на третье место в Премьер-Лиге. Также "канониры" продолжают движение в Лиге Европы, которая видится для них запасной возможностью попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



Эмери доволен тем положением, в котором находится его команда сейчас, но предупреждает, что ближайшие несколько матчей имеют огромное значение для будущего.



"Нам предстоит сыграть много матчей в апреле, и они станут ключом к нашему сезону".



"Мы добились хороших результатов в Лиге Европы и Премьер-Лиге перед уходом на международный перерыв, однако каждый матч требует от нас большой концентрации, аждый игрок должен быть готов показывать свою лучшую игру за нас".



"Мы в хорошем настроении, но каждый матч будет для нас новым испытанием. Думаю, мы можем быть еще сильнее как коллектив".



"У нас хорошие шансы попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон. У нас есть стабильность благодаря самоотдаче игроков и хорошему отношению к своему делу", — сообщил Эмери Sky Sports.