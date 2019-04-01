Сульшер ответил Ван Галю

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ответил на обвинения Луи Ван Галя, который заявил, что норвежец так же "паркует автобус", как это делал Жозе Моуриньо.

В своем нашумевшем интервью BBC на прошлой неделе Ван Галь, тренировавший "красных дьяволов" с 2014 по 2016 год, высказал мнение, что Сульшер пользуется наработками уволенного в декабре Моуриньо, делая ставку на оборонительную игру и контратаки.

Свои победы против "Тоттенхэма", "Арсенала", "Челси" и ПСЖ подопечные Сульшера действительно одержали, забивая голы, когда они быстро переходили из обороны в атаку — как раз этого им слегка не хватает в последние недели. Однако согласиться с точкой зрения Луи норвежец не может.

"Основа любой команды — это хорошая игра без мяча. Если ты умеешь это делать, у тебя будут отличные шансы. Иногда ради этого приходится использовать высокий прессинг, низкий прессинг, средний прессинг — мы можем прессинговать по-разному".

"Я очень рад и благодарен, что унаследовал команду, поработавшую с различными тренерами. Большинство игроков здесь застали Моуриньо, застали Ван Галя, застали Мойеса, застали Ферги, и они многому научились у них. Они знают обе стороны игры".

"Луи Ван Галь вправе иметь свое мнение, но нужно смотреть на матчи. В некоторых матчах мы прессинговали действительно высоко, отбирали там мяч и доминировали в игре. Вероятно, его слова больше относятся к матчу против ПСЖ, когда нам пришлось хорошо обороняться, учитывая обстоятельства, и контратаковать".

"Это зависит от того, где ты отбираешь мяч. Ты должен обороняться, чтобы отобрать мяч и пойти в атаку. Если тебе удается атаковать быстро, как нам против "Уотфорда", то почему нет? Такая игра имеет право на жизнь до тех пор, пока твоя цель — отобрать мяч и пойти в атаку", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.


Метки Ван Галь, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2019 10:00

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  1. chr1s8rown 01.04.2019 11:58 # chr1s8rown
    Физрук оправдывается нежели отвечает

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  2. frisby 01.04.2019 11:48 # frisby
    по сути обычное писдабольство..вода водой. а что он должен был ответить? я пока никто и звать меня никак и еду на багаже предыдущих тренеров, если вудворт даст бабла на нормальных игроков то отработаю 3 года, а если нет то к рождеству буду пасти коз на фьёрдах..Все понимают что Ван Гал прав. Автобус был автобус остался. Унылое гавно а не игра.

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  3. blackbirdofk 01.04.2019 10:25 # blackbirdofk
    Бла-бла-бла... просто пёрнул в лужу и не дал нормального, конкретного ответа. "Да, мы до сих пор используем автобус", "Нет, это не автобус". Ответь прямо, а не уходи от вопроса. Клоун. Уволят в октябре, скриньте.

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