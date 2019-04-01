Сульшер ответил Ван Галю

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ответил на обвинения Луи Ван Галя, который заявил, что норвежец так же "паркует автобус", как это делал Жозе Моуриньо.

В своем нашумевшем интервью BBC на прошлой неделе Ван Галь, тренировавший "красных дьяволов" с 2014 по 2016 год, высказал мнение, что Сульшер пользуется наработками уволенного в декабре Моуриньо, делая ставку на оборонительную игру и контратаки.



Свои победы против "Тоттенхэма", "Арсенала", "Челси" и ПСЖ подопечные Сульшера действительно одержали, забивая голы, когда они быстро переходили из обороны в атаку — как раз этого им слегка не хватает в последние недели. Однако согласиться с точкой зрения Луи норвежец не может.



"Основа любой команды — это хорошая игра без мяча. Если ты умеешь это делать, у тебя будут отличные шансы. Иногда ради этого приходится использовать высокий прессинг, низкий прессинг, средний прессинг — мы можем прессинговать по-разному".



"Я очень рад и благодарен, что унаследовал команду, поработавшую с различными тренерами. Большинство игроков здесь застали Моуриньо, застали Ван Галя, застали Мойеса, застали Ферги, и они многому научились у них. Они знают обе стороны игры".



"Луи Ван Галь вправе иметь свое мнение, но нужно смотреть на матчи. В некоторых матчах мы прессинговали действительно высоко, отбирали там мяч и доминировали в игре. Вероятно, его слова больше относятся к матчу против ПСЖ, когда нам пришлось хорошо обороняться, учитывая обстоятельства, и контратаковать".



"Это зависит от того, где ты отбираешь мяч. Ты должен обороняться, чтобы отобрать мяч и пойти в атаку. Если тебе удается атаковать быстро, как нам против "Уотфорда", то почему нет? Такая игра имеет право на жизнь до тех пор, пока твоя цель — отобрать мяч и пойти в атаку", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.