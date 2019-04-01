Гвардиолой: "Сити" должен стать машиной, чтобы сделать покер"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде нужно быть "словно машиной" и исключить ошибки в остатке сезона, чтобы достичь исторического покера.

В данный момент "горожане" сохраняют шансы на все четыре трофея в этом сезоне. Продолжая выступление в Премьер-Лиге, "Сити" осознает, что любая осечка грозит потерей инициативы в чемпионской гонке.



То же самое в Лиге Чемпионов и Кубке Англии — осечка может привести к вылету из турнира. Гвардиола надеется, что понимание этого позволит его команде всегда оставаться в тонусе.



"Достигнув кубкового полуфинала, продолжая борьбу в Лиге Чемпионов и занимая свое место в Премьер-Лиге, мы понимаем, что нас постигнет неудача, если мы не будем побеждать. Возможно, это поможет нам".



"Когда у тебя есть 10 очков преимущества, ты можешь быть более избирателен. В нашей же ситуации у нас нет другого выбора — мы обязаны побеждать в каждом матче, чтобы не лишиться шансов выиграть турнир".



"Поэтому иногда играть под давлением — это приятно. Нам важно заставлять себя показывать свою лучшую игру".



"У меня нет никаких жалоб по поводу настроя игроков в прошлом сезоне и в этом сезоне. Игроки не глупы — они понимают, что мы стремимся к тому, чего сложно достичь. Тем, как мы начали матч против "Фулхэма", они показали мне, что они действительно этого хотят".



"Дальше "Кардифф", поэтому мы должны хорошо подготовиться и стать словно машиной, которая играет и побеждает. Психологически игроки готовы к этому", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.