Сульшер: "Ощущение после победы было почти как на похоронах"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что после победы 2:1 над "Уотфордом" ощущение в раздевалке команды было "почти как на похоронах".

В своем первом матче после подписания с Сульшером долгосрочного контракта "красные дьяволы" не смогли порадовать публику "Олд Траффорд" хорошим футболом.



После финального свистка Оле Гуннар говорил, что его команда была небрежна и ощущала последствия международного перерыва. Впрочем, сами игроки тоже чувствовали, что не оправдали ожиданий болельщиков, несмотря на набранные три очка.



"Ощущение в раздевалке было почти как похоронах. Игроки сидели на своих местах, и это было очень тихо. После окончания матча все они были расстроены своей игрой".



"Это не тот случай, когда ты набираешь три очка и устраиваешь ликование. Все они знают, что сыграли ниже своего уровня, и понимание этого является отличной вещью — ты хочешь, чтобы игроки были честны с тобой. Мы знаем, что можем играть гораздо лучше", — цитирует Сульшера The Telegraph.