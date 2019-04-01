Льорис взял вину на себя за поражение от "Ливерпуля"

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис взял вину на себя за решающий гол в матче против "Ливерпуля".

Судьба воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" оказалась решена на последней минуте, когда Льорис не смог зафиксировать мяч после удара головой Мохамеда Салаха — снаряд выскочил из рук Уго, ударился в ногу Тоби Алдервейрелда и оказался в воротах.



Это поражение 2:1 значительно осложнило ситуацию "шпор", которые теперь могут похвастать лишь одним набранным очком в пяти последних матчах Премьер-Лиги, и Льорис чувствует, что здесь есть его вина.



"Когда ты голкипер, то всегда чувствуешь ответственность. В этой ситуации именно так. Конечно, у тебя есть вопросы к самому себе".



"Хорошая вещь в том, что через три дня следующий матч, поэтому ты должен отстраниться от случившегося сегодня и подготовиться к следующему матчу. Думаю, это лучший способ забыть об этом".



"Я дважды пытался поймать мяч, но, к сожалению, он отскочил прямо в бедро Тоби, а затем случилось то, что случилось. Возможно, сегодня удача была на стороне соперника".



"Это тяжело, потому что мы приложили так много усилий, чтобы вернуться в игру. Мы создали несколько моментов, чтобы забить второй гол, но затем случился стандарт, после которого мы пропустили этот гол. Это немного грустно", — цитирует Льориса Sky Sports.