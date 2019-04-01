Льорис взял вину на себя за поражение от "Ливерпуля"
Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис взял вину на себя за решающий гол в матче против "Ливерпуля".
Судьба воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" оказалась решена на последней минуте, когда Льорис не смог зафиксировать мяч после удара головой Мохамеда Салаха — снаряд выскочил из рук Уго, ударился в ногу Тоби Алдервейрелда и оказался в воротах.
Это поражение 2:1 значительно осложнило ситуацию "шпор", которые теперь могут похвастать лишь одним набранным очком в пяти последних матчах Премьер-Лиги, и Льорис чувствует, что здесь есть его вина.
"Когда ты голкипер, то всегда чувствуешь ответственность. В этой ситуации именно так. Конечно, у тебя есть вопросы к самому себе".
"Хорошая вещь в том, что через три дня следующий матч, поэтому ты должен отстраниться от случившегося сегодня и подготовиться к следующему матчу. Думаю, это лучший способ забыть об этом".
"Я дважды пытался поймать мяч, но, к сожалению, он отскочил прямо в бедро Тоби, а затем случилось то, что случилось. Возможно, сегодня удача была на стороне соперника".
"Это тяжело, потому что мы приложили так много усилий, чтобы вернуться в игру. Мы создали несколько моментов, чтобы забить второй гол, но затем случился стандарт, после которого мы пропустили этот гол. Это немного грустно", — цитирует Льориса Sky Sports.
01.04.2019 07:00
Просмотров: 1739
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ты урод Gogi, конченный
(ответить)
В этом сезоне Льорис не тянет. После ЧМ и истории с пьянкой уже не торт.
(ответить)
это точно чистый гол? мне показалось, что Льорис и Тоби разыграли мини-театр, неужели АПЛ - это спектакль, а матч носил договорной характер? если так, то очень печально.
а значит и все 20 чемпионств пидорской помойки - тоже постанова, лишь бы интрига была в этом турнире.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий