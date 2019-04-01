Льорис взял вину на себя за поражение от "Ливерпуля"

Уго Льорис и Тоби Алдервейрелд Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис взял вину на себя за решающий гол в матче против "Ливерпуля".

Судьба воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" оказалась решена на последней минуте, когда Льорис не смог зафиксировать мяч после удара головой Мохамеда Салаха — снаряд выскочил из рук Уго, ударился в ногу Тоби Алдервейрелда и оказался в воротах.

Это поражение 2:1 значительно осложнило ситуацию "шпор", которые теперь могут похвастать лишь одним набранным очком в пяти последних матчах Премьер-Лиги, и Льорис чувствует, что здесь есть его вина.

"Когда ты голкипер, то всегда чувствуешь ответственность. В этой ситуации именно так. Конечно, у тебя есть вопросы к самому себе".

"Хорошая вещь в том, что через три дня следующий матч, поэтому ты должен отстраниться от случившегося сегодня и подготовиться к следующему матчу. Думаю, это лучший способ забыть об этом".

"Я дважды пытался поймать мяч, но, к сожалению, он отскочил прямо в бедро Тоби, а затем случилось то, что случилось. Возможно, сегодня удача была на стороне соперника".

"Это тяжело, потому что мы приложили так много усилий, чтобы вернуться в игру. Мы создали несколько моментов, чтобы забить второй гол, но затем случился стандарт, после которого мы пропустили этот гол. Это немного грустно", — цитирует Льориса Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Льорис, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2019 07:00

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  1. lambert757 01.04.2019 08:55 # lambert757
    Ты урод Gogi, конченный

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  2. brown-ale 01.04.2019 07:52 # brown-ale
    В этом сезоне Льорис не тянет. После ЧМ и истории с пьянкой уже не торт.

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  3. supergogi 01.04.2019 07:35 # supergogi
    это точно чистый гол? мне показалось, что Льорис и Тоби разыграли мини-театр, неужели АПЛ - это спектакль, а матч носил договорной характер? если так, то очень печально.
    а значит и все 20 чемпионств пидорской помойки - тоже постанова, лишь бы интрига была в этом турнире.

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