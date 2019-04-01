Почеттино: "Теперь мы в мини-лиге"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что после поражения от "Ливерпуля" его команда оказалась в мини-лиге, участники которой поведут борьбу за попадание в Лигу Чемпионов.

Напомним, автогол Тоби Алдервейрелда на последней минуте воскресного матча на "Энфилде" обеспечил "Ливерпулю" победу со счетом 2:1.



Таким образом, "шпоры" не выиграли ни одного из пяти последних матчей Премьер-Лиги, и теперь "Тоттенхэм", "Юнайтед", "Арсенал" и "Челси" находятся на расстоянии всего в одно очко. Две этих команды присоединятся к "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" в топ-4, а две других не попадут в Лигу Чемпионов на будущий сезон, если, конечно, не преуспеют на европейской арене. Почеттино чувствует, что это словно отдельное соревнование.



"Теперь мы начинаем мини-лигу. Остается сыграть семь матчей, и попадание в топ-4 зависит от нас самих".



"Учитывая все произошедшее в этом сезоне, мои игроки — больше, чем герои. Нам нужно сохранять уверенность в своих силах, а также, конечно, продолжать сражаться в Лиге Чемпионов".



"Однако я доволен каждым из них. Очень важно понимать, в каких обстоятельствах оказалась команда и оказался клуб, хотя оправданий, конечно, быть не может. Очень приятно осознавать, что мы доминировали против команды, которая стремится выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов", — сообщил Почеттино Sky Sports.