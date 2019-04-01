Ван Дейк получил травму лодыжки против "Тоттенхэма"

Ложкой дегтя для "Ливерпуля" в победе 2:1 над "Тоттенхэмом" стала травма ведущего защитника Виргила Ван Дейка.

Ван Дейк целиком провел воскресный матч на "Энфилде", однако за пять минут до окончания основного времени, пытаясь предотвратить атаку "шпор" вдвоем на одного, получил травму.



Самый дорогой защитника мира повредил свою лодыжку в единоборстве с Муссой Сиссоко, загубившим 100-процентный момент, и теперь главный тренер "красных" Юрген Клопп с нетерпением ожидает вердикта докторов.



"Я не знаю, подвернул он лодыжку или получил ушиб. В зону для интервью он отправился с большим пакетом льда на своей лодыжке. Надеюсь, там ничего серьезного, но я пока не знаю. Время покажет", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Сам Ван Дейк поспешил развеять опасения, заверив, что сможет сыграть против своего бывшего клуба "Саутгемптона" в следующую пятницу.



"Я повредил свою лодыжку, но надеюсь, не все так плохо. Я испытываю боль, и докторам нужно будет осмотреть меня, однако я буду в порядке к пятнице", — сообщил Ван Дейк Liverpool Echo.