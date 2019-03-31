Клопп: "Есть 500 способов выиграть матч, и сегодня мы сделали это некрасиво"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему все равно, если победа над "Тоттенхэмом" получилась некрасивой.
Только автогол Тоби Алдервейрелда на последней минуте воскресного матча на "Энфилде" позволил "красным" вырвать победу 2:1 и вернуться на вершину Премьер-Лиги.
"Ливерпуль" показал довольно невыразительный футбол и вполне мог пропустить до победного гола, однако для Клоппа это совершенно безразлично — Юрген видит только позитив.
"Болельщики поддерживали нас выдающимся образом, создав невероятную атмосферу. Они действительно подгоняли нас, и в конце концов это сработало. Это большой прогресс, и мы должны привыкнуть к этому".
"Это исключительно позитивный матч. Я сказал парням, что есть 500 способов добиться победы в футбольном матче, и сегодня мы сделали это немного некрасиво. Но какая разница в конце концов? Мы победили, и это самое важное".
"Я не был рад пропущенному голу, но, возможно, мы нуждались в этом. В первом тайме мы создавали моменты, а во втором тайме не могли расслабиться и слегка затянули с интригой. Соперник изменил схему, и мы ответил тем же".
"Мы конкурируем с лучшей командой в мире в лице "Манчестер Сити", а сегодня мы играли против одной из лучших команд в мире в лице "Тоттенхэма"! Ха-ха, должен сказать, это тяжело".
"Сити" стал чемпионом в прошлом году, и они все еще довольно хороши, они выглядят жадными и голодными. Нам нужно сражаться как безумцам. Если к концу сезона мы окажемся первыми, это будет подобно сказке, чуду", — цитирует Клоппа Sky Sports.
31.03.2019 23:00
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