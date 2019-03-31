Салах отметил вклад болельщиков "Ливерпуля" в победе над "Тоттенхэмом"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отметил роль болельщиков своего клуба в победе над "Тоттенхэмом".

Забив быстрый гол усилиями Роберто Фирмино и пропустив ответный от Лукаса Моуры на 70-й минуте, в концовке воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" "красные" показали, что больше хотят победы.

Подгоняемая своими болельщиками команда Юргена Клоппа отчаянно шла вперед, порой чересчур рискуя, но все-таки добилась своего и вырвала победу благодаря автоголу Тоби Алдервейрелда — 2:1. Салах считает, что болельщики тоже сделали свой вклад в этот успех.

"Сегодня на "Копе" было какое-то безумие. Они лишь хотят, чтобы мы выиграли Премьер-Лигу, и мы делаем все возможное для этого. Они очень нам помогли во время матча. Болельщики могут все изменить — всегда".

"Думаю, своим голом я обязан болельщикам. Гол есть гол. Важнее всего, что мы набрали три очка. Я не забивал пару матчей, но некоторые игроки, у которых столько же голов, как и у меня, проводят свой лучший сезон в жизни. Мой же сезон некоторые считают плохим!" — цитирует Салаха Daily Mirror.


Метки болельщики, Ливерпуль, Премьер-Лига, Салах, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. machete147703 31.03.2019 22:52 # machete147703
    Пропал у Мо кураж... А он сейчас как ни когда нужен

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  2. chr1s8rown 31.03.2019 22:12 # chr1s8rown
    Надеюсь ныркейн попросит у фа чтобы гол перезаписывали на салаха.

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  3. ssa 31.03.2019 22:06 # ssa
    "Думаю, своим голом я обязан болельщикам. Гол есть гол. Важнее всего, что мы набрали три очка. Я не забивал пару матчей, но некоторые игроки, у которых столько же голов, как и у меня, проводят свой лучший сезон в жизни. Мой же сезон некоторые считают плохим!"

    все правильно, но чистый гол надо забить, глядишь уверенности добавится и не будет руинить моменты. сегодня на Мане надо было отдавать, а не с мячом двигаться на него и потом пробивать в защитника.

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  4. gerrard08 31.03.2019 22:05 # gerrard08
    Каким своим голом, гей?
    С такой убогой игрой должен просить у Клопа об ротации.

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  5. electric 31.03.2019 22:01 # electric
    Главный руинер на ровне с хондой

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