Салах отметил вклад болельщиков "Ливерпуля" в победе над "Тоттенхэмом"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отметил роль болельщиков своего клуба в победе над "Тоттенхэмом".

Забив быстрый гол усилиями Роберто Фирмино и пропустив ответный от Лукаса Моуры на 70-й минуте, в концовке воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" "красные" показали, что больше хотят победы.



Подгоняемая своими болельщиками команда Юргена Клоппа отчаянно шла вперед, порой чересчур рискуя, но все-таки добилась своего и вырвала победу благодаря автоголу Тоби Алдервейрелда — 2:1. Салах считает, что болельщики тоже сделали свой вклад в этот успех.



"Сегодня на "Копе" было какое-то безумие. Они лишь хотят, чтобы мы выиграли Премьер-Лигу, и мы делаем все возможное для этого. Они очень нам помогли во время матча. Болельщики могут все изменить — всегда".



"Думаю, своим голом я обязан болельщикам. Гол есть гол. Важнее всего, что мы набрали три очка. Я не забивал пару матчей, но некоторые игроки, у которых столько же голов, как и у меня, проводят свой лучший сезон в жизни. Мой же сезон некоторые считают плохим!" — цитирует Салаха Daily Mirror.