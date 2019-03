Сарри уверен, что сможет побороть скептицизм фанатов "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что не переживает по поводу нарастающего недовольства фанатов и надеется изменить мнение болельщиков о своем футболе.

По ходу воскресного матча Премьер-Лиги против "Кардиффа" приехавшие в Уэльс фанаты "синих" принялись скандировать обращенные против Сарри кричалки "We want Sarri out" и "F**k Sarri-ball".



Благодаря двумя поздним голам "Челси" удалось вырвать победу 1:2 и слегка снизить градус недовольства фанатов, однако Сарри в любом случае не собирается бежать от трудностей.



"Могут ли болельщики заставить меня уйти из клуба? Нет, нет, я хочу остаться здесь. Когда я пришел сюда, эта команда была в 30 очках позади "Манчестер Сити". Они были пятыми. Поэтому я хочу остаться здесь и улучшить результаты".



"Вероятно, в данный момент существует разница между "Манчестер Сити" с "Ливерпулем" и нами. Думаю, наши конкуренты — это другие команды. Мы стремимся выше, но нам нужно проделать большую работу и нам нужно много времени, чтобы выйти на уровень первых двух команд".



"Я очень хорошо понимаю недовольство фанатов. Я нахожусь у бровки последние 45 лет, поэтому я знаю, как реагируют фанаты".



"Мне было очень жаль своих игроков, потому что они сражались. Вероятно, было лучше подождать с кричалками до конца матча, но это это не проблема для меня. Конечно, я могу это понять".



"К сожалению, в последнее время я стал привыкать к этому. Я просто должен работать, чтобы изменить их мнение. Думаю, для этого нам лишь нужно выигрывать матчи. Если ты будешь выигрывать матчи, фанаты будут счастливы", — цитирует Сарри The Telegraph.