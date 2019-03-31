"Ливерпуль" вырвал победу у "Тоттенхэма" благодаря автоголу

Автогол Тоби Алдервейрелда на последней минуте позволил "Ливерпулю" вырвать победу против "Тоттенхэма" со счетом 2:1 и вернуться на вершину Премьер-Лиги.

Относительно победы 1:2 над "Фулхэмом" две недели назад в стартовый состав "красных" вернулись Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер, заменив Фабиньо и Адама Лаллану.



Пару перестановок сделал и наставник "шпор" Маурисио Почеттино, бросив в бой Тоби Алдервейрелда и Кирана Триппьера вместо Эрика Дайера и Кайла Уолкер-Питерса.



В начале матча игра была достаточно осторожной. "Тоттенхэм" чувствовал себя комфортно, явно вызывая уважение у соперника, который опасался атаковать большими силами.



Однако первый удар в створ оказался результативным. На 16-й минуте Энди Робертсон выполнил отличную передачу с левого фланга в центр штрафной площади, где Роберто Фирмино открылся меж двух защитников и пробил головой с отскоком от газона — 1:0.



Открыв счет, "Ливерпуль" взял игру под свой контроль и вскоре заставил гостей пережить еще несколько неприятных моментов. Однако "шпоры" выдержали этот тяжелый отрезок, а затем тоже попробовали атаковать.



С началом второго тайма "Тоттенхэм" прибавил еще, уверенно держа мяч. На 56-й минуте гости создали свой лучший момент, но удар Харри Кейна с острого угла был остановлен Алиссоном, а добивание Кристана Эриксена удалось заблокировать Робертсону.



В итоге старания "шпор" были вознаграждены. На 70-й минуте Кейн быстро разыграл штрафной в центре поля, забросив мяч как рукой на правый фланг Триппьеру. Киран в свою очередь нашел короткой передачей Эриксена, а тот выложил снаряд как на блюдечке на линию вратарской для Лукаса Моуры — 1:1.



"Энфилд" заметно приуныл, однако команда Юргена Клоппа не опустила руки и пошла большими силами вперед, явно демонстрируя, что победа ей нужнее, чем "Тоттенхэму".



На 85-й минуте гостям предоставилась прекрасная возможность поймать соперника на контратаке. Мусса Сиссоко и Сон Хен Мин вышли вдвоем на Виргила Ван Дейка, но француз решил не делиться мячом с партнером и пробил мимо из убойной позиции.



На 88-й минуте отличный момент упустил уже Деле Алли, нанеся крученый удар из пределов штрафной площади — в сантиметрах от штанги!



Финальный штурм у "Ливерпуля" совершенно не клеился, тем не менее, на последней минуте основного времени Алдервейрелд совершил автогол после отраженного Уго Льорисом удара головой Мохамеда Салаха — 2:1.



"Тоттенхэм" имел прекрасные моменты, чтобы вырвать победу, однако ими не воспользовался и был за это наказан. "Ливерпуль" был далек от своих лучших образцов, однако — не без помощи везения — добыл столь необходимые три очка и вернулся на вершину таблицы.



"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче