"Ливерпуль" вырвал победу у "Тоттенхэма" благодаря автоголу
Автогол Тоби Алдервейрелда на последней минуте позволил "Ливерпулю" вырвать победу против "Тоттенхэма" со счетом 2:1 и вернуться на вершину Премьер-Лиги.
Относительно победы 1:2 над "Фулхэмом" две недели назад в стартовый состав "красных" вернулись Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер, заменив Фабиньо и Адама Лаллану.
Пару перестановок сделал и наставник "шпор" Маурисио Почеттино, бросив в бой Тоби Алдервейрелда и Кирана Триппьера вместо Эрика Дайера и Кайла Уолкер-Питерса.
В начале матча игра была достаточно осторожной. "Тоттенхэм" чувствовал себя комфортно, явно вызывая уважение у соперника, который опасался атаковать большими силами.
Однако первый удар в створ оказался результативным. На 16-й минуте Энди Робертсон выполнил отличную передачу с левого фланга в центр штрафной площади, где Роберто Фирмино открылся меж двух защитников и пробил головой с отскоком от газона — 1:0.
Открыв счет, "Ливерпуль" взял игру под свой контроль и вскоре заставил гостей пережить еще несколько неприятных моментов. Однако "шпоры" выдержали этот тяжелый отрезок, а затем тоже попробовали атаковать.
С началом второго тайма "Тоттенхэм" прибавил еще, уверенно держа мяч. На 56-й минуте гости создали свой лучший момент, но удар Харри Кейна с острого угла был остановлен Алиссоном, а добивание Кристана Эриксена удалось заблокировать Робертсону.
В итоге старания "шпор" были вознаграждены. На 70-й минуте Кейн быстро разыграл штрафной в центре поля, забросив мяч как рукой на правый фланг Триппьеру. Киран в свою очередь нашел короткой передачей Эриксена, а тот выложил снаряд как на блюдечке на линию вратарской для Лукаса Моуры — 1:1.
"Энфилд" заметно приуныл, однако команда Юргена Клоппа не опустила руки и пошла большими силами вперед, явно демонстрируя, что победа ей нужнее, чем "Тоттенхэму".
На 85-й минуте гостям предоставилась прекрасная возможность поймать соперника на контратаке. Мусса Сиссоко и Сон Хен Мин вышли вдвоем на Виргила Ван Дейка, но француз решил не делиться мячом с партнером и пробил мимо из убойной позиции.
На 88-й минуте отличный момент упустил уже Деле Алли, нанеся крученый удар из пределов штрафной площади — в сантиметрах от штанги!
Финальный штурм у "Ливерпуля" совершенно не клеился, тем не менее, на последней минуте основного времени Алдервейрелд совершил автогол после отраженного Уго Льорисом удара головой Мохамеда Салаха — 2:1.
"Тоттенхэм" имел прекрасные моменты, чтобы вырвать победу, однако ими не воспользовался и был за это наказан. "Ливерпуль" был далек от своих лучших образцов, однако — не без помощи везения — добыл столь необходимые три очка и вернулся на вершину таблицы.
"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
31.03.2019 20:25
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Последние комментарии:
Отскочил Ливерпуль... Жестко. Если пруха такая, надеюсь и дальше повезет!? Салах всю картину портит. Фирма лучший! Тотхем гамно и есть гамно. Про ходу всё решится в последнем туре...
(ответить)
Гаврик, отьебись от моего аккаунта - возьми любой из 178 других
(ответить)
Красиво!
(ответить)
сосет у узбеков и пыщит на фапле:
сласх
мамка сласха
(ответить)
сласха на изи обоссале
(ответить)
Сити минимум 5 очей теряет по календарю. Пульке тупо выиграть оставшиеся матчи нужно, благо что все соперники проходные. ну и везти должно хоть немного начать.
(ответить)
Епать обоссаные колбасники горят на правду, ахахахахахахах))
(ответить)
Что за истерика тут? Не ссыте, шестинольси придет 14-апреля в портовую помойку и сделает свое дело, делов та...
(ответить)
в общем стратегическая победа, спустили шпор в мессиво борьбы за 4-ку, и те теперь все соки выжимать будут в АПЛ из себя.
(ответить)
сласх - петух№1
(ответить)
Хера петушки отстают от сити уже на 16 очков, казалось еще вчера совсем рядом были
(ответить)
Топ 2 хуесоса фапла:
юля ака сосу у коней
сласх ака сосу у юли
(ответить)
«Ливерпуль» забил 33-й победный гол после 89-й минуты и лидирует в АПЛ по этому показателю.
короли валидола
(ответить)
Гори в аду алдерперельд
(ответить)
"красные", скиньте список команд с которыми нам осталось сыграть, спасибо.
(ответить)
САС-САТЬ
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с победой "красные" братья! три очка в копилку, идем дальше. борьба между 4-я клубами за место в ТОП-4 обостряется еще больше.
шлюш продолжает стелить солому и до блеска полировать очко полутора болельщикам голубоко манчестера... почему-то я не удивлен.))
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Только чудо, сделает нас чемпионами... Абсолютно ссыкливая игра, над посредственным соперником. Тоттенхэм наши сучки, которых нужно гонять и в хвост, и в гриву на каждом участке поля, но Клопп решил перебдеть, в этот раз отскочили...
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Пиздeц, вот это фарт. Если с такими отскоками Ливерпуль не станет чемпиком, то они просто конченные. Коли так, то нельзя допустить требл Пепа - это будет зашкваром английского футбола.
П.С. Шпоры, ну почему вы такие такие никчемные? Ну просто шлак.
(ответить)
В трёх принципиальных матчах против МС и Тоттенхэма на Энфилд и выездной против Эвертона Ливерпулю явно подфартило. Надо признать, что по игре, МС лучшая команда АПЛ и больше заслуживает чемпионства. Но Ливерпуль из раз в раз умудряется добывать нужный результат при не лучшей игре, это может оказаться самым важным элементом в конце сезона.
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