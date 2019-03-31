Уорнок: "Лучшая лига в мире, но худшие арбитры"

Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок обрушился с критикой на судейскую бригаду Крейга Поусона после поражения 1:2 от "Челси".

Открыв счет в домашнем противостоянии с "синими", "ласточки" уверенно выдерживали давление, однако за шесть минут до конца пропустили ответный гол — из метрового офсайда. После "Челси" забил еще раз и вырвал три очка.



Уорнок остался шокирован осечкой Поусона и его помощников, как и некоторыми другими судейскими решениями. Нил опасается, что этот результат в итоге будет стоить "Кардиффу" прописки в Премьер-Лиге.



"Когда тебя подводит судейство... Скорей бы ввели VAR".



"Мы три недели готовились к этому матчу, но нас подвели судейские решения — ни одно из больших судейских решений не было в нашу пользу".



"Рефери не понимают, что для нас на кону. Будь я фанатом "Бернли" или "Брайтона", я был бы абсолютно счастлив случившимся сегодня".



"Это не наша вина, что арбитр недоглядел. Это один из самых очевидных офсайдов, что я когда-либо видел, и один из самых очевидных пенальти, что я когда-либо видел".



"Что мне теперь думать? Это расплата для меня за предыдущие годы?"



"У нас лучшая лига в мире, но худшие арбитры. Они не понимают, что на кону. На таком уровне ошибки недопустимы".



"Разве в свои 70 лет я продолжаю работать ради таких вещей? Со мной нечасто бывает, что у меня нет слов".



"Мои игроки чувствуют, словно их ударили по зубам. Нас бьют так часто. Я не заслужил такого отношения судей. Этому нет оправданий, это преступление".



"Если мои игроки чувствуют себя так же, как и выглядят, то это конец нашего сезона. Но как много раз нам удавалось отвечать в этом сезоне?" — цитирует Уорнока Evening Standard.



