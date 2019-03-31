Каррагер раскритиковал Сарри за отношение к Хадсон-Одои

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал "глупым" отношение главного тренера "Челси" Маурицио Сарри к вингеру Каллуму Хадсон-Одои.

В минувший понедельник Хадсон-Одои впервые в своей карьере получил место в стартовом составе сборной Англии, сыграв против Черногории в отборе к Евро-2020. Однако в воскресенье Каллум вернулся на лавку своего клуба, где целиком провел матч Премьер-Лиги против "Кардиффа".



Перед выездом в Уэльс Сарри говорил, что видел только 20 минут матча сборной Англии с участием Хадсон-Одои, и это шокирует Каррагера.



"Этот парень дебютировал в стартовом состав сборной Англии. Почему ты не видел матч целиком?"



"Вы можете сказать, что у Сарри много игроков в сборных, и ему приходилось переключать каналы, но за остальными игроками нет нужды смотреть — им всем по 27, 28, 29 лет".



"Здесь же речь идет о молодом парне. Справится ли он с давлением от выступления за сборную Англии? Это парень, которого вы пытаетесь удержать в своем клубе".



"Дебют за национальную команду — это, возможно, пока что самое важное событие в его футбольное карьере, а Сарри проигнорировал это событие".



"Полагаю, люди над Сарри просто хватаются за голову и говорят: "Почему ты произносишь такие глупости на пресс-конференции? Мы же пытаемся склонить этого парня к новому контракту", — сообщил Каррагер в эфире.