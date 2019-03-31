"Челси" выцарапал победу у "Кардиффа" благодаря судейской ошибке

Гол из явного офсайда помог "Челси" выцарапать победу в гостях у "Кардиффа" со счетом 1:2.

Стартовый состав "ласточек" не изменился относительно домашней победы 2:0 над "Вест Хэмом".



Главный тренер "синих" Маурицио Сарри оставил на лавке не только Каллума Хадсон-Одои и Оливье Жиру, но даже Нголо Канте и Эдена Азара. Вернулись в старт Матео Ковачич и Виллиан.



"Кардифф" достаточно неплохо смотрелся в начале матча. Конечно, затем хозяева отдали инициативу и мяч сопернику, однако чувствовали себя абсолютно комфортно — "Челси" не представлял из себя никакой угрозы.



За первый тайм зрители увидели лишь одно попадание в створ, причем отметились им хозяева. Гости огрызнулись лишь корявым и вдобавок неточным ударом Маркоса Алонсо из центра штрафной площади.



А в самом начале второго тайма счет был открыт. Виктор Камараса пробил в касание после сильно направленного в штрафную мяча Харри Артером — 1:0.



Гол окрылил "Кардифф", и вскоре "ласточки" пару раз претендовали на пенальти, однако рефери Крейг Поусон отказался вмешиваться в игру. Маурицио Сарри, тем временем, уже выпустил на поле Азара.



С выходом Азара "синим" постепенно удалось стабилизировать игру и взять соперника в тиски, хотя оказываемое давление было немного сумбурным.



Несмотря на отсутствие порядка в действиях, "Челси" удалось сравнять счет. На 84-й минуте Алонсо сыграл на опережение при подаче углового, головой переправил мяч на Сесара Аспиликуэту, а тот поразил ворота — 1:1. Бригада Поусона прозевала метровый офсайд у испанца.



Вскоре Поусон еще раз проявил снисходительность к гостям, показав Антонио Рюдигеру только желтую карточку за явный фол последней надежды.



Пока хозяева приходили в себя после такой несправедливости, "синие" повели в счете. Виллиан навесил к дальней штанге, а Рубен Лофтус-Чик неотразимо пробил головой — 1:2.



"Кардифф" имеет полное право считать этот результат несправедливым. Если бы не ошибка рефери, все могло бы закончиться совсем иначе. "Челси" был ужасен, однако самое важное сделал — набрал три очка.



"Кардифф" — "Челси". Отчет о матче