"Челси" выцарапал победу у "Кардиффа" благодаря судейской ошибке

Рубен Лофтус-Чик Гол из явного офсайда помог "Челси" выцарапать победу в гостях у "Кардиффа" со счетом 1:2.

Стартовый состав "ласточек" не изменился относительно домашней победы 2:0 над "Вест Хэмом".

Главный тренер "синих" Маурицио Сарри оставил на лавке не только Каллума Хадсон-Одои и Оливье Жиру, но даже Нголо Канте и Эдена Азара. Вернулись в старт Матео Ковачич и Виллиан.

"Кардифф" достаточно неплохо смотрелся в начале матча. Конечно, затем хозяева отдали инициативу и мяч сопернику, однако чувствовали себя абсолютно комфортно — "Челси" не представлял из себя никакой угрозы.

За первый тайм зрители увидели лишь одно попадание в створ, причем отметились им хозяева. Гости огрызнулись лишь корявым и вдобавок неточным ударом Маркоса Алонсо из центра штрафной площади.

А в самом начале второго тайма счет был открыт. Виктор Камараса пробил в касание после сильно направленного в штрафную мяча Харри Артером — 1:0.

Гол окрылил "Кардифф", и вскоре "ласточки" пару раз претендовали на пенальти, однако рефери Крейг Поусон отказался вмешиваться в игру. Маурицио Сарри, тем временем, уже выпустил на поле Азара.

С выходом Азара "синим" постепенно удалось стабилизировать игру и взять соперника в тиски, хотя оказываемое давление было немного сумбурным.

Несмотря на отсутствие порядка в действиях, "Челси" удалось сравнять счет. На 84-й минуте Алонсо сыграл на опережение при подаче углового, головой переправил мяч на Сесара Аспиликуэту, а тот поразил ворота — 1:1. Бригада Поусона прозевала метровый офсайд у испанца.

Вскоре Поусон еще раз проявил снисходительность к гостям, показав Антонио Рюдигеру только желтую карточку за явный фол последней надежды.

Пока хозяева приходили в себя после такой несправедливости, "синие" повели в счете. Виллиан навесил к дальней штанге, а Рубен Лофтус-Чик неотразимо пробил головой — 1:2.

"Кардифф" имеет полное право считать этот результат несправедливым. Если бы не ошибка рефери, все могло бы закончиться совсем иначе. "Челси" был ужасен, однако самое важное сделал — набрал три очка.

"Кардифф" — "Челси". Отчет о матче


Метки Кардифф, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2019 18:05

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Последние комментарии:




  1. john-jones 31.03.2019 18:32 # john-jones
    Челси играл воистину как дерьмо. Одно радует, играли лучше, чем МЮ.

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  2. j-silver 31.03.2019 18:31 # j-silver
    Пенсы на классе наконец то затащили

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  3. mata-hazard 31.03.2019 18:31 # mata-hazard
    Хохлы, когда у вас новый майдан будет уже?

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  4. slash-lfc 31.03.2019 18:30 # slash-lfc
    КМОН ПОДЛИВЕР, КМОН K P A C U B O !

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  5. gunars 31.03.2019 18:29 # gunars
    гпенсы ротируют, за свое любимое дело взялись))

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  6. chelsealondon 31.03.2019 18:26 # chelsealondon
    Должно же когда и так повезти....ну что за топарь то а....

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  7. slash-lfc 31.03.2019 18:26 # slash-lfc
    Бля, это Журавель? Сукааааааа. Ну почему(( ебучий xуесос, кто из Москвы, зарежьте етого пидара!

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  8. mototroller 31.03.2019 18:22 # mototroller
    Заметили разницу. Когда Челси из офсайда забивают. То фаны не радуются. Если колбасные то фаны ликуют крича горите! Когда мс то только тренер не радуется .. про муму молчу. Это их повседневка

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  9. only--liverpool 31.03.2019 18:21 # only--liverpool
    Идеальный саундтрек под нарезку Садио Мане
    https://www.youtube.com/watch?v=xMVTKOoy1uk

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  10. sellman 31.03.2019 18:21 # sellman
    Еще раз глянул статы после матча, самое интересное, что Отсосарри пытается выстраивать игру вокруг своих петухов итальянских, которые самое дно...
    Блиать, думал после Моратика такого бреда уже не будет, но нет

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  11. fc-oil 31.03.2019 18:21 # fc-oil
    Сосарри принесет свой ноутбук показывать офсайд?

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  12. mototroller 31.03.2019 18:19 # mototroller
    Инвалиды
    Слов нет

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  13. electric 31.03.2019 18:18 # electric
    Просто г л и н о м е с ы

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  14. sellman 31.03.2019 18:17 # sellman
    Да сейчас идеально играть в 4-2-3-1
    Сук, состав был бы огонь:
    ---------Арисабалага---------
    Аспи--Рюди--Крисн--Эмерсон
    ------Канте--Лофтус-----------
    Пулиш----Барклей------Одои
    ----------Жиру---------

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  15. sausage 31.03.2019 18:16 # sausage
    Отскочили пенсы, а пишут про левые голы Ливерпуля) Интересно, сможет кто вспомнить больше одного реально левого гола с очевидного офсайда у Ливерпуля и больше одной очевидно левой пенки?

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  16. jappstamm 31.03.2019 18:16 # jappstamm
    Даже у михайло сгорело с победы пенсов, ну что за топари я ебу))

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  17. slash-lfc 31.03.2019 18:16 # slash-lfc
    Каких-то пару сезонов назад щельще с рекордом поднимал АПЛ, а сейчас благодаря насосанной победе еле-еле «обыгрывает» Кардифф. Как же все быстро меняется ))

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  18. reams 31.03.2019 18:14 # reams
    хех, кто следующий на отскокище в туре, после помойки и шестьнольси, даешь отскок обрыганам !

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  19. alexomck 31.03.2019 18:14 # alexomck
    сначала сало, теперь, из-за судейских ошибок, ещё и с АПЛ попрощаться могут. не фартовые ласточки.

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  20. sausage 31.03.2019 18:14 # sausage
    Ничего нового, но Азар - но пати.

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