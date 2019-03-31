"Челси" выцарапал победу у "Кардиффа" благодаря судейской ошибке
Гол из явного офсайда помог "Челси" выцарапать победу в гостях у "Кардиффа" со счетом 1:2.
Стартовый состав "ласточек" не изменился относительно домашней победы 2:0 над "Вест Хэмом".
Главный тренер "синих" Маурицио Сарри оставил на лавке не только Каллума Хадсон-Одои и Оливье Жиру, но даже Нголо Канте и Эдена Азара. Вернулись в старт Матео Ковачич и Виллиан.
"Кардифф" достаточно неплохо смотрелся в начале матча. Конечно, затем хозяева отдали инициативу и мяч сопернику, однако чувствовали себя абсолютно комфортно — "Челси" не представлял из себя никакой угрозы.
За первый тайм зрители увидели лишь одно попадание в створ, причем отметились им хозяева. Гости огрызнулись лишь корявым и вдобавок неточным ударом Маркоса Алонсо из центра штрафной площади.
А в самом начале второго тайма счет был открыт. Виктор Камараса пробил в касание после сильно направленного в штрафную мяча Харри Артером — 1:0.
Гол окрылил "Кардифф", и вскоре "ласточки" пару раз претендовали на пенальти, однако рефери Крейг Поусон отказался вмешиваться в игру. Маурицио Сарри, тем временем, уже выпустил на поле Азара.
С выходом Азара "синим" постепенно удалось стабилизировать игру и взять соперника в тиски, хотя оказываемое давление было немного сумбурным.
Несмотря на отсутствие порядка в действиях, "Челси" удалось сравнять счет. На 84-й минуте Алонсо сыграл на опережение при подаче углового, головой переправил мяч на Сесара Аспиликуэту, а тот поразил ворота — 1:1. Бригада Поусона прозевала метровый офсайд у испанца.
Вскоре Поусон еще раз проявил снисходительность к гостям, показав Антонио Рюдигеру только желтую карточку за явный фол последней надежды.
Пока хозяева приходили в себя после такой несправедливости, "синие" повели в счете. Виллиан навесил к дальней штанге, а Рубен Лофтус-Чик неотразимо пробил головой — 1:2.
"Кардифф" имеет полное право считать этот результат несправедливым. Если бы не ошибка рефери, все могло бы закончиться совсем иначе. "Челси" был ужасен, однако самое важное сделал — набрал три очка.
"Кардифф" — "Челси". Отчет о матче
31.03.2019 18:05
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Последние комментарии:
Челси играл воистину как дерьмо. Одно радует, играли лучше, чем МЮ.
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Пенсы на классе наконец то затащили
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Хохлы, когда у вас новый майдан будет уже?
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КМОН ПОДЛИВЕР, КМОН K P A C U B O !
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гпенсы ротируют, за свое любимое дело взялись))
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Должно же когда и так повезти....ну что за топарь то а....
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Бля, это Журавель? Сукааааааа. Ну почему(( ебучий xуесос, кто из Москвы, зарежьте етого пидара!
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Заметили разницу. Когда Челси из офсайда забивают. То фаны не радуются. Если колбасные то фаны ликуют крича горите! Когда мс то только тренер не радуется .. про муму молчу. Это их повседневка
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Идеальный саундтрек под нарезку Садио Мане
https://www.youtube.com/watch?v=xMVTKOoy1uk
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Еще раз глянул статы после матча, самое интересное, что Отсосарри пытается выстраивать игру вокруг своих петухов итальянских, которые самое дно...
Блиать, думал после Моратика такого бреда уже не будет, но нет
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Сосарри принесет свой ноутбук показывать офсайд?
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Инвалиды
Слов нет
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Просто г л и н о м е с ы
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Да сейчас идеально играть в 4-2-3-1
Сук, состав был бы огонь:
---------Арисабалага---------
Аспи--Рюди--Крисн--Эмерсон
------Канте--Лофтус-----------
Пулиш----Барклей------Одои
----------Жиру---------
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Отскочили пенсы, а пишут про левые голы Ливерпуля) Интересно, сможет кто вспомнить больше одного реально левого гола с очевидного офсайда у Ливерпуля и больше одной очевидно левой пенки?
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Даже у михайло сгорело с победы пенсов, ну что за топари я ебу))
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Каких-то пару сезонов назад щельще с рекордом поднимал АПЛ, а сейчас благодаря насосанной победе еле-еле «обыгрывает» Кардифф. Как же все быстро меняется ))
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хех, кто следующий на отскокище в туре, после помойки и шестьнольси, даешь отскок обрыганам !
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сначала сало, теперь, из-за судейских ошибок, ещё и с АПЛ попрощаться могут. не фартовые ласточки.
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Ничего нового, но Азар - но пати.
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