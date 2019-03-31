Сульшер задумывается о смене позиции Погба
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что подумывает о переводе полузащитника Поля Погба на более оборонительную позицию.
Когда Сульшер только заступил на тренерский мостик "красных дьяволов" в декабре, Погба оказался почти полностью освобожден от черновой работы, которую на себя взяли Андер Эррера и Неманья Матич.
Однако невыразительная игра команды в победном матче против "Уотфорда" в субботу навела Сульшера на мысли, что в данный момент времени от Погба будет больше пользы в опорной зоне.
"Поль важен для нас. Сегодня владение мячом было 50 на 50, что слегка вызывает разочарование как для домашнего матча. Однако Поль уезжал в сборную Франции и сыграл там два матча. В сборной он играл на чуть боле глубокой позиции, и нам, возможно, тоже стоит подумать об этом, чтобы он активнее участвовал в игре. Поль способен и атаковать, и обороняться", — цитирует Сульшера Goal.
31.03.2019 18:00
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Последние комментарии:
В коленно-локтевую?
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опорником :D
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после сборных всегда такая куйня. Опять химию надо нарабатывать
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Скорее всего это временное смена позиции будет, до конца сезона. А летом, когда купят хорошего опорника, он вернётся ближе к отаке
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При Моуриньо он как раз играл глубже и что из этого вышло...
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