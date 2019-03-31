Сульшер задумывается о смене позиции Погба

Поль Погба и Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что подумывает о переводе полузащитника Поля Погба на более оборонительную позицию.

Когда Сульшер только заступил на тренерский мостик "красных дьяволов" в декабре, Погба оказался почти полностью освобожден от черновой работы, которую на себя взяли Андер Эррера и Неманья Матич.

Однако невыразительная игра команды в победном матче против "Уотфорда" в субботу навела Сульшера на мысли, что в данный момент времени от Погба будет больше пользы в опорной зоне.

"Поль важен для нас. Сегодня владение мячом было 50 на 50, что слегка вызывает разочарование как для домашнего матча. Однако Поль уезжал в сборную Франции и сыграл там два матча. В сборной он играл на чуть боле глубокой позиции, и нам, возможно, тоже стоит подумать об этом, чтобы он активнее участвовал в игре. Поль способен и атаковать, и обороняться", — цитирует Сульшера Goal.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 643

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  1. shmanisa 31.03.2019 18:31 # shmanisa
    В коленно-локтевую?

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  2. lfcynwa 31.03.2019 18:26 # lfcynwa
    опорником :D

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  3. januzaj00 31.03.2019 18:15 # januzaj00
    после сборных всегда такая куйня. Опять химию надо нарабатывать

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  4. lambert757 31.03.2019 18:10 # lambert757
    Скорее всего это временное смена позиции будет, до конца сезона. А летом, когда купят хорошего опорника, он вернётся ближе к отаке

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  5. dragonishka 31.03.2019 18:01 # dragonishka
    При Моуриньо он как раз играл глубже и что из этого вышло...

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