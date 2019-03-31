Сульшер задумывается о смене позиции Погба

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что подумывает о переводе полузащитника Поля Погба на более оборонительную позицию.

Когда Сульшер только заступил на тренерский мостик "красных дьяволов" в декабре, Погба оказался почти полностью освобожден от черновой работы, которую на себя взяли Андер Эррера и Неманья Матич.



Однако невыразительная игра команды в победном матче против "Уотфорда" в субботу навела Сульшера на мысли, что в данный момент времени от Погба будет больше пользы в опорной зоне.



"Поль важен для нас. Сегодня владение мячом было 50 на 50, что слегка вызывает разочарование как для домашнего матча. Однако Поль уезжал в сборную Франции и сыграл там два матча. В сборной он играл на чуть боле глубокой позиции, и нам, возможно, тоже стоит подумать об этом, чтобы он активнее участвовал в игре. Поль способен и атаковать, и обороняться", — цитирует Сульшера Goal.