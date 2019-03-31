Почеттино: "Невозможно сравнивать "Тоттенхэм" и "Ливерпуль"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что невозможно сравнивать пути, по которым развиваются его клуб и "Ливерпуль".

Еще несколько недель назад "шпоры" отчаянно преследовали "красных", надеясь вмешаться в чемпионскую гонку Премьер-Лиги. В преддверии очного матча на "Энфилде" две этих команды остаются соседями по таблице, но теперь между ними пропасть в 15 очков.



По мнению Почеттино, "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" никогда и не были командами из одной категории. Аргентинский тренер считает, что у его клуба другая философия и другие принципы.



"Невозможно сравнивать наши клубы. Когда Юрген Клопп пришел в "Ливерпуль", он был сосредоточен на создании команды, которая сможет стать реальным претендентом и побороться с другими фаворитами".



"Наша же философия совершенно другая, и мы не можем сравнивать эти два проекта. Мы находимся на совершенно другом уровне".



"В два последних трансферных окна мы не смогли подписать ни одного игрока — словно мы оказались под трансферным запретом, как некоторые другие клубы сейчас!"



"Мы отличаемся, потому что мы сосредоточены на других вещах, и мы функционируем другим образом, однако мы всегда стараемся быть максимально конкурентоспособны, потому что футбол — самое важное в нашей организации".



"Ливерпуль" сражается за титул, потому что обладает невероятным составом и имеет возможность улучшать его с каждым сезоном. Так что это вполне нормально, что "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" строят команды, заточенные на победы", — сообщил Почеттино Sky Sports.