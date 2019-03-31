Сон надеется, что "Тоттенхэм" прибавит с переездом на новый стадион

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин считает, что игроки его команды должны прибавить, чтобы соответствовать высоким стандартам нового стадиона.

Уже в следующую среду подопечные Маурисио Почеттино впервые сыграют на новом 62-тысячном стадионе, который Сон считает лучшим в мире. По мнению южнокорейца, теперь у "шпор" не может быть никаких оправданий.



"У нас лучшая тренировочная база в мире. Думаю, у нас лучший стадион в мире. У нас все готово — мы ни в чем не уступаем остальным".



"Теперь очень важно, чтобы игроки серьезно настроились и использовали этот шанс. Все просто. Теперь все в руках игроков и зависит от того, как они будут играть и насколько серьезно они отнесутся к делу".



"Очень важно сосредоточиться на своей игре. Мы устремлены вперед, предвкушаем игру на новом стадионе, предвкушаем матчи в Лиге Чемпионов. Впереди у нас много матчей, поэтому мы должны быть готовы к ним. Что бы ни случилось, мы должны сохранять позитивный настрой и никогда не сдаваться".



"Наконец-то, мы обрели свой дом. "Уайт Харт Лэйн" был особенным местом для "Тоттенхэма", и теперь мы должны создать историю на нашем новом стадионе. Дело за нами", — цитирует Сона Sky Sports.