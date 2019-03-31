Юрген Клопп восхищается Кейном

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался в симпатиях к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну.

Чтобы сохранить реальные шансы на чемпионство в Премьер-Лиги, "красным" обязательно нужно обыгрывать "шпор" в воскресном матче на "Энфилде".



Особое внимание в преддверии этого матча Клопп уделяет Кейну, который в прошлом сезоне забил в ворота "Ливерпуля" три гола в двух встречах.



"Харри Кейн — вот это нападающий! Он просто великолепный игрок, но я надеюсь, мы не увидим, почему он нравится мне!"



"Я уважаю его карьерный путь и то, что ему пришлось скитаться по арендам. У него великолепная карьера. Помню, я как-то увидел его фото с Джейми Варди на лавке "Лестера". Я бы не хотел быть их тренером в тот момент!"



"Харри самостоятельно преодолел все трудности. Это не так, что он возник в 18 лет как большой талант. Ему пришлось преодолевать трудности и совершенствоваться день за нем".



"Одному защитнику сложно остановить нападающего мирового уровня вроде него. Ты должны предотвращать пасы на таких игроков".



"Но даже если ты остановишь Кейна, Кристиан Эриксен может пробить с 40 метров, Деле Алли может сыграть головой в штрафной, Сон может открыться за спиной. Вот это команда, вот это нападающий!" — цитирует Клоппа The Telegraph.