Клопп считает, что Мане и Салах достойны награды Игроку Года

Садио Мане и Мохамед Салах Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп предложил своих нападающих Садио Мане и Мохамеда Салаха на роль Игрока Года по итогам этого сезона Премьер-Лиги.

Двумя фаворитами на главную индивидуальную награду в английском футболе принято считать защитника "красных" Виргила Ван Дейка и нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Однако Клопп считает, что награды достойны и Мане с Салахом, которые забили по 17 голов в рамках Премьер-Лиги и помогают "Ливерпулю" сражаться за титул.

"Виргил — великолепный игрок, однако нам бы не удалось набрать такого количества очков, что у нас есть, без множества классных игроков".

"Если вы возьмете последние 10 недель — да и не только — я бы сказал, что Садио Мане тоже в гонке. Если вы возьмете 10 недель перед этим, тогда снова в гонке Мо Салах".

"В конце концов это соревнование выиграет очень, очень хороший игрок. Если им станет игрок "Ливерпуля" второй год подряд, это будет большим достижением и еще одним признаком, что мы движемся в правильном направлении", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Клопп, Ливерпуль, Мане, награды, Салах

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 458

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 31.03.2019 14:56 # manutd-20champ
    а как же озар и агурец?
    эти черномазые не достойны.

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  2. carrick-16 31.03.2019 14:30 # carrick-16
    Агуэро как бэ уже давно заслужил

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  3. jappstamm 31.03.2019 14:15 # jappstamm
    Припомнить мне когда игрока года в АПЛ брал футболист не выигравший трофея ??

    Возьмите премьер лигу и дайте награду Мане, а так и говорить не о чем

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  4. largo-winch 31.03.2019 14:01 # largo-winch
    из этих двоих Мане больше заслужил. Но всё может поменяться в конце сезона

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