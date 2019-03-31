Клопп считает, что Мане и Салах достойны награды Игроку Года

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп предложил своих нападающих Садио Мане и Мохамеда Салаха на роль Игрока Года по итогам этого сезона Премьер-Лиги.

Двумя фаворитами на главную индивидуальную награду в английском футболе принято считать защитника "красных" Виргила Ван Дейка и нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.



Однако Клопп считает, что награды достойны и Мане с Салахом, которые забили по 17 голов в рамках Премьер-Лиги и помогают "Ливерпулю" сражаться за титул.



"Виргил — великолепный игрок, однако нам бы не удалось набрать такого количества очков, что у нас есть, без множества классных игроков".



"Если вы возьмете последние 10 недель — да и не только — я бы сказал, что Садио Мане тоже в гонке. Если вы возьмете 10 недель перед этим, тогда снова в гонке Мо Салах".



"В конце концов это соревнование выиграет очень, очень хороший игрок. Если им станет игрок "Ливерпуля" второй год подряд, это будет большим достижением и еще одним признаком, что мы движемся в правильном направлении", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".