Эррера и Мата могут покинуть МЮ свободными агентами

"Манчестер Юнайтед" рискует лишиться полузащитников Андера Эрреру и Хуана Мату грядущим летом.

Как известно, контракты обоих испанцев истекают в конце этого сезона. Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже озвучил свое желание сохранить Андера и Хуана, однако договориться о продлении сотрудничества оказалось не так-то просто.



По информации Daily Mirror, "Юнайтед" был готов повысить текущую зарплату Эрреры в 130 тысяч фунтов в неделю до 170 тыс. фунтов каждые семь дней, включая всевозможные бонусы.



Однако из-за интереса других клубов, особенно ПСЖ, аппетиты Андера возросли, и теперь экс-игрок "Атлетика" требует увеличить свой оклад до 200 тыс. фунтов в неделю. Для "красных дьяволов" это слишком много.



Находятся в тупике и переговоры с 30-летним Матой. Как утверждает The Sun, этой ситуацией пытается воспользоваться "Барселона", уже установившая контакт с отцом и агентом Хуана.



Сообщается, что "Барселона" надеется подписать Хуана свободным агентом и предлагает тому многолетний контракт.