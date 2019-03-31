Эррера и Мата могут покинуть МЮ свободными агентами
"Манчестер Юнайтед" рискует лишиться полузащитников Андера Эрреру и Хуана Мату грядущим летом.
Как известно, контракты обоих испанцев истекают в конце этого сезона. Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже озвучил свое желание сохранить Андера и Хуана, однако договориться о продлении сотрудничества оказалось не так-то просто.
По информации Daily Mirror, "Юнайтед" был готов повысить текущую зарплату Эрреры в 130 тысяч фунтов в неделю до 170 тыс. фунтов каждые семь дней, включая всевозможные бонусы.
Однако из-за интереса других клубов, особенно ПСЖ, аппетиты Андера возросли, и теперь экс-игрок "Атлетика" требует увеличить свой оклад до 200 тыс. фунтов в неделю. Для "красных дьяволов" это слишком много.
Находятся в тупике и переговоры с 30-летним Матой. Как утверждает The Sun, этой ситуацией пытается воспользоваться "Барселона", уже установившая контакт с отцом и агентом Хуана.
Сообщается, что "Барселона" надеется подписать Хуана свободным агентом и предлагает тому многолетний контракт.
31.03.2019 13:00
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Оба останутся мильон процентов
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Новость какая-то неинтересная.. Чисто для манков.
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надо отпускать
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Заходят как-то в местный паб 3 испанца Андер, Давид и Хуан
Бармен Вудврот им сразу же из барной стойки: "Пошли нахуй отсюда, дойка умерла"
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