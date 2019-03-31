Эррера и Мата могут покинуть МЮ свободными агентами

Андер Эррера и Хуан Мата "Манчестер Юнайтед" рискует лишиться полузащитников Андера Эрреру и Хуана Мату грядущим летом.

Как известно, контракты обоих испанцев истекают в конце этого сезона. Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже озвучил свое желание сохранить Андера и Хуана, однако договориться о продлении сотрудничества оказалось не так-то просто.

По информации Daily Mirror, "Юнайтед" был готов повысить текущую зарплату Эрреры в 130 тысяч фунтов в неделю до 170 тыс. фунтов каждые семь дней, включая всевозможные бонусы.

Однако из-за интереса других клубов, особенно ПСЖ, аппетиты Андера возросли, и теперь экс-игрок "Атлетика" требует увеличить свой оклад до 200 тыс. фунтов в неделю. Для "красных дьяволов" это слишком много.

Находятся в тупике и переговоры с 30-летним Матой. Как утверждает The Sun, этой ситуацией пытается воспользоваться "Барселона", уже установившая контакт с отцом и агентом Хуана.

Сообщается, что "Барселона" надеется подписать Хуана свободным агентом и предлагает тому многолетний контракт.


Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Мата, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2019 13:00

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  1. mancunia-planet 31.03.2019 13:30 # mancunia-planet
    Оба останутся мильон процентов

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  2. scouser2005 31.03.2019 13:26 # scouser2005
    Новость какая-то неинтересная.. Чисто для манков.

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  3. aliabiev 31.03.2019 13:10 # aliabiev
    надо отпускать

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  4. largo-winch 31.03.2019 13:04 # largo-winch
    Заходят как-то в местный паб 3 испанца Андер, Давид и Хуан
    Бармен Вудврот им сразу же из барной стойки: "Пошли нахуй отсюда, дойка умерла"

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