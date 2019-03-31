"Тоттенхэм" установил астрономическую цену за Эриксена

Кристиан Эриксен "Тоттенхэм" установил астрономическую цену в 130 миллионов фунтов за своего полузащитника Кристиана Эриксена.

Как известно, "шпорам" вот уже несколько месяцев не удается договориться о новом контракте с Эриксеном, тогда как от его действующего остается всего один год.

А недавно в прессе появились слухи, что Кристиан стал трансферной целью для Зинедина Зидана, вернувшегося на должность главного тренера "Реала" и планирующего масштабную перестройку команды грядущим летом.

Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщает, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви отпустит Эриксена только за 130 млн. фунтов, даже если 27-летний датчанин не подпишет новый контракт.

Это решение Леви показывает, как сильно Кристиана ценят в Северном Лондоне — если Эриксен и уйдет из "Тоттенхэма", то только в качестве третьего самого дорогого футболиста мира, после Неймара и Килиана Мбаппе.


Метки Реал, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2019 12:00

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  1. lambert757 31.03.2019 12:15 # lambert757
    Эриксен классный игрок, мирового уровня. Стоит он не дёшево конечно, но 130 это конечно многовато. Думаю, что 80-90 в самый раз

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  2. mrsimph 31.03.2019 12:04 # mrsimph
    По нынешним меркам ничего астрономического

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