"Тоттенхэм" установил астрономическую цену за Эриксена

"Тоттенхэм" установил астрономическую цену в 130 миллионов фунтов за своего полузащитника Кристиана Эриксена.

Как известно, "шпорам" вот уже несколько месяцев не удается договориться о новом контракте с Эриксеном, тогда как от его действующего остается всего один год.



А недавно в прессе появились слухи, что Кристиан стал трансферной целью для Зинедина Зидана, вернувшегося на должность главного тренера "Реала" и планирующего масштабную перестройку команды грядущим летом.



Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщает, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви отпустит Эриксена только за 130 млн. фунтов, даже если 27-летний датчанин не подпишет новый контракт.



Это решение Леви показывает, как сильно Кристиана ценят в Северном Лондоне — если Эриксен и уйдет из "Тоттенхэма", то только в качестве третьего самого дорогого футболиста мира, после Неймара и Килиана Мбаппе.