"Тоттенхэм" установил астрономическую цену за Эриксена
"Тоттенхэм" установил астрономическую цену в 130 миллионов фунтов за своего полузащитника Кристиана Эриксена.
Как известно, "шпорам" вот уже несколько месяцев не удается договориться о новом контракте с Эриксеном, тогда как от его действующего остается всего один год.
А недавно в прессе появились слухи, что Кристиан стал трансферной целью для Зинедина Зидана, вернувшегося на должность главного тренера "Реала" и планирующего масштабную перестройку команды грядущим летом.
Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщает, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви отпустит Эриксена только за 130 млн. фунтов, даже если 27-летний датчанин не подпишет новый контракт.
Это решение Леви показывает, как сильно Кристиана ценят в Северном Лондоне — если Эриксен и уйдет из "Тоттенхэма", то только в качестве третьего самого дорогого футболиста мира, после Неймара и Килиана Мбаппе.
31.03.2019 12:00
Просмотров: 489
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Эриксен классный игрок, мирового уровня. Стоит он не дёшево конечно, но 130 это конечно многовато. Думаю, что 80-90 в самый раз
(ответить)
По нынешним меркам ничего астрономического
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий