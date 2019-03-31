Сарри признал проблемы Игуаина с адаптацией

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признал, что у нападающего Гонсало Игуаина возникли проблемы с адаптацией в Премьер-Лиге.

Когда в январе Сарри брал Игуаина в аренду у "Ювентуса", то явно надеялся, что Гонсало хотя бы близко будет демонстрировать форму, как во времена их совместной работы в "Наполи" — 36 голов в 35 матчах.



Однако 31-летний аргентинец очень далек от того уровня и пока может похвастать лишь тремя забитыми мячами за "синих". По мнению Сарри, Игуаину не хватает физических кондиций.



"Он сказал мне, что ему сложно, поскольку здесь больше физической борьбы с защитниками. Судейство здесь очень сильно отличается от Италии, поэтому он окунулся в другой футбол, а для нападающего и голкипера это бывает очень сложно".



"Думаю, ему нужно больше времени, но проблема в том, что у нас нет времени. Нам нужно, чтобы он вышел на пик формы в заключительные два месяца сезона", — цитирует Сарри Sky Sports.