Уэлбек может получить новый контракт в "Арсенале"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери сообщил, что его клуб может предложить новый контракт нападающему Данни Уэлбеку.

Напомним, Уэлбек находится вне игры с ноября, когда в матче Лиги Европы против "Спортинга" он получил перелом правой лодыжки. Данни едва ли вернется на футбольное поле до окончания сезона.



Действующий контракт 28-летнего англичанина истекает в конце сезона, однако на "Эмирейтс" задумались о том, чтобы предотвратить уход Уэлбека свободным агентом.



"Его состояние значительно улучшилось. Он работает, уже касается мяча и занимается на тренировочном поле. После такой большой травмы восстановление проходит очень хорошо".



"Ему будет сложно сыграть в оставшихся матчах, но он демонстрирует хороший прогресс, и доктор, возможно, разрешит ему тренироваться с нами в заключительные недели сезона".



"После этого мы сможем обсудить его индивидуальную ситуацию. Каждой команде нужны английские игроки", — цитирует Эмери Sky Sports.