"Реал" примет решение по Бэйлу в конце сезона

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан объявил, что решение по вингеру Гарету Бэйлу будет принято после окончания этого сезона.

Напомним, на текущей неделе испанская пресса сообщила, что вернувшийся на тренерский мостик "Реала" Зидан и президент Королевского клуба договорились продать Бэйла грядущим летом.



По слухам, за данной ситуацией внимательно наблюдают "Манчестер Юнайтед" и "Бавария", относящиеся к тем немногим клубам, которым по карману приобретение 29-летнего игрока сборной Уэльса. Однако Зидан призывает не торопить события.



"Гарет является важным членом нашей команды. Мы знаем, чего он здесь добился, в том числе в финалах Лиги Чемпионов. Никто не может отнять у него то, что он сделал. Мы знаем, что он способен многое дать команде, и мы рассчитываем на него".



"Мы собираемся сыграть эти заключительные 10 матчей, а затем посмотрим. Однако это не означает, что непременно будут какие-то изменения", — цитирует Зидана Sky Sports.